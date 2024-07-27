All Win！賴清德為巴黎奧運60國手加油　自曝：將每天分享賽程圖

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

四年一度的奧運已在台灣時間今（27日）凌晨1時30分於巴黎登場。對此，總統賴清德在社群平台上，細數60位參賽國手，並祝福選手們在世界最高運動殿堂上，挑戰自我，爭取最大光榮，此外，賴清德透露，他接下來的每一天，也將在他的Instagram持續分享當日賽程圖，政府也會繼續做選手最強的後盾。

巴黎奧運於台灣時間今晨舉辦開幕式典禮，台灣本屆也派出高達60位選手的代表隊出賽。賴清德今在社群上嗨喊，「巴黎奧運 台灣 ALL WIN！」，並表示，巴黎奧運在今天凌晨開幕後，接下來，比賽就正式開始了。

賴清德提到，在塞納河登場的遊河開幕式，雖然現場雨勢不小，仍無損選手們的熱情，代表隊則由羽球選手戴資穎、霹靂舞選手孫振掌旗，與台灣英雄們昂揚入場。

賴清德說，他要祝福每一位選手，在世界最高運動殿堂上，挑戰自我、爭取最大光榮，並透露，自己將會每天在Instagram上更新賽程，「政府會繼續做選手的最強後盾，邀請國人朋友為選手加油，一起為台灣喝采」。

▲總統賴清德分享巴黎奧運我代表隊賽程圖。點圖放大。（圖／翻攝自Instagram／賴清德）

此次我國派出的代表隊選手高達60位，賴清德細數，包括：舉重隊的郭婞淳、陳玟卉、方莞靈；羽球隊的周天成、李洋、王齊麟、葉宏蔚、戴資穎、李佳馨；體操隊的唐嘉鴻、丁華恬。

「射箭隊的湯智鈞、戴宇軒、林子翔、雷千瑩、邱意晴、李彩綺；拳擊隊的賴主恩、甘家葳、黃筱雯、林郁婷、吳詩儀、陳念琴；射擊隊的楊昆弼、李孟遠、田家榛、吳佳穎、林怡君、劉宛渝、劉恆妤、余艾玟；柔道隊的楊勇緯、林真豪、連珍羚。」

賴清德還點出，桌球隊的林昀儒、高承睿、莊智淵、鄭怡靜、簡彤娟、陳思羽；田徑隊的林昱堂、彭名揚、楊俊瀚、張博雅；網球隊的謝淑薇、曹家宜、詹皓晴、詹詠然；跆拳道隊的羅嘉翎。

此外，賴清德表示，還有游泳隊的王冠閎、韓安齊；高爾夫球隊的俞俊安、潘政琮、錢珮芸、徐薇淩；輕艇隊的吳少璿、賴冠傑、張筑涵；擊劍隊的陳弈通，以及，霹靂舞隊的孫振，都將在未來的幾天相繼上場。