4千元幫女兒賄選「只買1票」　宜蘭議員父判2.5年定讞須入獄

▲宜蘭縣議員莊淑如的父親幫女兒賄選一票4千元，遭判刑定讞。（圖／翻攝臉書）

記者吳銘峯／台北報導

曾經3度當選宜蘭縣議員的莊淑如，父親莊阿養2022年10月間為了讓女兒順利當選，趁著拜票時當場向一位選民交付4千元，請託投票給女兒。案經檢調單位查獲，對莊男提起公訴，最高法院審理後，23日將莊男判刑2年6月定讞。

國民黨籍的莊淑如，曾經當選第16屆的宜蘭縣議員，中斷2屆後，又在2018年再度當選，2022年間她尋求連任，最後在17名候選人應選7人中，吊車尾順利連莊。不過本案遭判刑定讞後，讓她連莊路上蒙上一層陰影。

判決指出，莊男於2022年10月初某日下午2、3點時，前往選區向選民逐戶拜票。在陳姓選民的住處中，莊男當場拿出4千元現金交給陳，拜託陳務必投票支持女兒當選。陳男當場收下現金並允諾投票。案經檢調單位查獲，檢方認為莊淑如對於父親的行為並不知情，因此僅對莊男一人依照違反《公職人員選舉罷免法》「交付賄賂罪」提起公訴。

法院審理時，莊男僅坦承犯罪，最後一二審均認定莊男有罪，均判刑2年6月、褫奪公權4年。全案再上訴，最高法院23日駁回上訴定讞，莊男須發監執行。

莊淑如雖未捲入刑案部分，但民事部分，檢方因本案對莊淑如提出當選無效之訴，一審宜蘭地院去年6月間採信檢方主張「2人同住，於生活上與經濟上均關係密切，莊阿養也實際參與競選活動，若非事先取得莊淑如同意，實無可能甘冒刑事判刑風險擅自賄選。」因此一審判決莊淑如當選無效，目前案件上訴二審高等法院審理中。