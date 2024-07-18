大同大股東炒作自家股票！台商鄭文逸狂撈12億　判13年半定讞

▲台商鄭文逸炒作大同股票案，最高法院將他判刑13年半定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

台商鄭文逸遭控利用中國資金炒作大同公司股票，在121個交易日內將股價由5.48元炒高到20.65元，狂撈30多億元，遭檢方提起公訴。一審將他重判13年半，上訴二審後，仍認定他不法獲利達12億元，重判13年半。全案再上訴，最高法院18日駁回上訴定讞，鄭文逸將發監執行，最高法院也通知檢方啟動防逃機制。

具台商背景的鄭文逸，於多年前在台設立「龍峰國際公司」，他在2016年間看上有大筆土地資產的大同，股價在不到6塊的價位盤整，便計畫向上海龍峰集團董座任國龍引進資金，除了藉由購買股權以參與大同董監事改選、爭奪經營權外，也藉機炒股獲利。

鄭文逸與金主林振興、股市炒手鄒興華等人聯手，將大同股價自2016年9月前的5.48元，炒高到2017年2月的20.65元，總計121個交易日內股價翻了4倍。此外，一夥人於3月間、大同召開股東會停止交易日前，將股票出清，不法所得超過31億元。檢調掌握線報後，介入偵辦，並對鄭文逸等人提起公訴。

一審認定鄭文逸違反《證券交易法》「高買低賣證券罪」，犯罪所得超過1億元，因此重判有期徒刑13年6月；另外林振興判刑9年10月、鄒興華判刑4年6月。高等法院二審仍認定鄭文逸等人有罪，其中鄭文逸一人犯罪所得就高達12億5717萬餘元，因此仍將鄭文逸重判有期徒刑13年6月，並宣告沒收犯罪所得；另外林振興二審仍為9年10月、鄒興華4年8月。全案再上訴，最高法院18日駁回上訴定讞，鄭文逸等人將發監執行。