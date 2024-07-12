台北男吸毒家暴「只想自己爽」　全家苦求重判：別讓他返家

記者黃翊婷／台北報導

李姓男子去年8月至11月間3次吸毒、對家人施暴，而遭檢警送辦，他的母親、姊姊及妻子都遭受過暴力對待，家人一致希望法院從重量刑，不要再讓他返家。台北地院法官痛批，李男無視家人安危，只想自己方便、自己爽就好，最終依3次持有第二級毒品罪，判處他有期徒刑1年1個月。

▲李男吸毒、家暴，家人請求法院從重量刑，不要再讓他返家。（示意圖／VCG，與本文當事人無關。）

判決書中記載，李男去年8月間在家中地板睡覺，李妻幫忙蓋上外套時，驚見吸食毒品的器具玻璃球掉出，於是偷偷撿起來藏進鞋櫃，希望他不要發現也不要使用；沒想到2天之後李男疑似在外面吸毒，返家情緒失控，李妻報警處理，結果被警員發現藏起來的玻璃球；同年9月間，李男疑似家暴，警方到場處理時，李妻主動交出1包瞞著丈夫藏起來的白色透明結晶。

除此之外，去年10月、11月間李男兩度疑似因為施用毒品，導致情緒失控，甚至對家人施暴，警方獲報到場處理，分別查扣白色透明結晶、殘渣袋及吸食器吸管等物品。李男到案之後矢口否認持有第二級毒品，他強調自己不是毒品現行犯，有不在場證明，扣案的毒品都不是他的，他也不知道毒品是從哪裡來的。

但台北地院法官認為，此案事證明確，李男所辯均不值得採信，他先前曾接受勒戒，卻還是不知警惕，不僅深受毒品影響，近年來還不斷發生家暴案件，受害者包含他的妻子、姊姊和母親，他的家人均痛訴，他在接觸毒品之後不時對家人施暴，因此一致希望法院從重量刑，不要再讓他返家。

法官表示，李男一家三代同堂，他卻漠視家人安危，只想自己方便、自己爽就好，事發之後不但不配合調查，而且態度囂張，至今仍認為自己的行為沒有不當之處，最終依3次持有第二級毒品罪，分別判處有期徒刑4個月、7個月、8個月，僅4個月的部分得易科罰金12萬元，其他部分應執行有期徒刑為1年1個月，全案仍可上訴。

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