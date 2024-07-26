南投再爆土石流！信義鄉東埔村、明德村成孤島　災民視角畫面曝

記者高堂堯／南投報導

凱米颱風期間雨勢不斷，信義鄉台21線明德村、投95線東埔村先後爆發土石流災情，其中東埔村因投95線4.3K處24日就出現土石流，道路雙向封閉而淪為孤島，上千居民交通受阻，今天早上再度爆發嚴重土石流、淹沒路面，讓直擊的村民驚呼：「非常嚴重！」目前仍有待機具搶通。

▲信義鄉東埔村今天再爆嚴重土石流災情。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

台21線87公里處道路土石溢流、泥流衝向路面，有民眾於25日晚間駕駛自小客車受困，執行防災勤務的和社派出所所長方光雄及警員米瑞清發現後，立即以繩索綁住該車拖拉，終於順利將車輛移至安全處，脫困後民眾仍驚魂未定。

另外，當地民眾金姓男子於凱米颱風接觸陸地的24日，駕駛小貨車到信義警分局人倫派出所，表示其妻因除草不慎割傷左手腕動脈血管、情況危急，因其一手緊握妻子手腕壓迫止血、一手握方向盤而難以駕車前往醫院， 遂至派出所尋求協助；所長陳啟煌見情況危急，立即以警車開啟警示燈及蜂鳴器、冒雨緊急護送就醫縫合。

▲▼信義鄉土石流災情嚴重，造成民眾車輛受困道路上。（圖／記者高堂堯翻攝）

信義警分局呼籲，颱風期間山區道路易造成落石、樹木倒塌 或土石流等情，呼籲民眾颱風期間儘量少往山區活動，小心駕駛， 以免發生憾事。