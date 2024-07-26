間歇性大雨還在下！　阿里山國家森林遊樂區明仍休園

▲阿里山國家森林遊樂區26日仍有間歇性大雨發生 。（圖／林業保育署嘉義分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

臺灣本島26日已脫離凱米颱風暴風圈，交通部中央氣象署於上午8時30分解除颱風警報，提醒民眾仍需防範豪雨。林業及自然保育署嘉義分署所轄阿里山國家森林遊樂區、鰲鼓濕地森林園區、觸口自然教育中心及步道，明（27）日持續休園及暫停開放1天，以進行全面檢視與整備。

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▲園區內受颱風影響情形 。（圖／林業保育署嘉義分署提供）

阿里山國家森林遊樂區今日持續有間歇性大雨發生，目前園區停電中，區內新增2處倒木，對外連接的臺18線也因多處塌方無法通行，由交通部公路局持續搶修中。今日嘉義分署派員利用雨勢較小時段進行全面巡檢，將區內道路倒木及人力可搬運的落石清除，以確保園區安全，為明日全面清理枯枝落葉的工作做準備，因此園區27日持續休園，另嘉義分署所轄鰲鼓濕地森林園區、觸口自然教育中心及步道亦暫停開放，重新開放時間視場域與天候情況再行發布，最新開放情形民眾可至查詢。

▲阿里山國家森林遊樂區27日持續休園，進行園區清理及整備工作 。（圖／林業保育署嘉義分署提供）

林業保育署嘉義分署呼籲大眾，連日降雨過後請儘量避免前往山區或步道，並應密切注意相關氣象、交通、旅遊安全等資訊，且提高警覺，留心自身及行車安全。

▲連日降日，民眾應避免前往山區並注意相關資訊及自身安全， 。（圖／林業保育署嘉義分署提供）