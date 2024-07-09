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林業及自然保育署攜手企業造林　響應淨零排放保育山林

▲▼林業保育署嘉義分署造林神隊友　璨揚企業率領供應商連續5年捐款造林 。（圖／▼林業保育署嘉義分署提供）

▲▼林業保育署嘉義分署造林神隊友　璨揚企業率領供應商連續5年捐款造林 。（圖／▼林業保育署嘉義分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

林業及自然保育署嘉義分署與璨揚企業股份有限公司等22家企業，8日在嘉義縣阿里山鄉豐山村舉辦植樹造林活動，現場逾30人共襄盛舉，種下山櫻花、臺灣肖楠、相思樹等樹苗，提高環境變遷韌性，增進社區景觀，為地方觀光資源加分及永續環境盡心力。

▲▼林業保育署嘉義分署造林神隊友　璨揚企業率領供應商連續5年捐款造林 。（圖／▼林業保育署嘉義分署提供）

璨揚企業是將LED導入全球大型商用車車燈應用的產業先鋒，除了創新研發高功率LED車燈，更持續導入多項自動化設備，減少原物料浪費，為保護環境奉獻心力，並於112年獲得綠色工廠標章。自109年開始從自身做起到號召旗下20多家供應商，連續5年累積捐款460多萬元支持林業保育署嘉義分署造林工作，認養的造林地從臺南地區擴大到嘉義地區，以善盡企業社會責任。

璨揚企業董事長黃文献率領22位企業代表，深入阿里山鄉豐山村植樹，參與的企業代表看到豐山的風光明媚，紛紛期待種下的林木能增添山林色彩，讓臺灣山野更繽紛。

▲▼林業保育署嘉義分署造林神隊友　璨揚企業率領供應商連續5年捐款造林 。（圖／▼林業保育署嘉義分署提供）

林業保育署嘉義分署代表鄭鈞謄秘書表示，這次植樹的造林地是112年森林火災跡地，鄰近瀑布、雲霧、吊橋多的豐山社區，當地山川河谷景觀悠美，且有多條步道可供民眾登山健行，在規劃復育造林時接受居民建議，將具景觀價值的臺灣原生樹種山櫻花也列入造林樹種，除了恢復森林綠覆、國土保安外，也增加地方遊憩景觀及經濟發展，兼顧自然環境及社區永續發展。

嘉義分署表示，因應2050年淨零排放目標，以及企業日益增加之自然資源管理、生物多樣性保育、環境保護及社會責任等永續目標的需求，建置之，規劃自然環境及社會文化二大面向，自然碳匯、生物多樣性、林業文化及山林文化四大類別11種類型專案已開放申請，公開徵求企業參與森林經營、自然棲地維護或生物多樣性保育等工作，共創雙贏互利，歡迎有興趣的企業團體作伙來。

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