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生態觀察家稱「獼猴吃櫻花要驅趕」惹議　林管處不認同回應了

▲▼阿里山台灣獼猴吃櫻花。（圖／嘉義林區管理處提供）

▲嘉義林區管理處表示，今年首次有台灣獼猴吃櫻花情況。（圖／嘉義林區管理處提供，下同）

記者許展溢／台北報導

阿里山國家森林遊樂區日前櫻花季出現獼猴吃櫻花現象，有生態觀察家提到，獼猴沒保育，認為相關單位要做驅離比較好，否則恐造成觀光影響，引發議論。嘉義林區管理處表示，獼猴吃櫻花是今年才有的狀況，推測和氣候變遷有關，也不認為猴子吃櫻花有不對。

林管處受訪向《ETtoday新聞雲》表示，台灣獼猴會到阿里山遊樂區，研判是氣候變遷，由於牠們原本都會在塔塔加覓食，但氣候變化讓食物來源減少，不過，實際確切原因還是要請專家調查才能了解，花季也都到了後期，是否會影響往後開花情況，會委託專家觀察後續生展。

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▲▼阿里山台灣獼猴吃櫻花。（圖／嘉義林區管理處提供）

▲台灣獼猴吃櫻花畫面。

林管處進一步說明，通常民眾到祝山、小笠原山看日出，只要人潮離開，獼猴就會出現活動，採櫻花果實，今年是首次有獼猴到沼平公園附近，落差約100公尺，離民眾逛園區動線距離近，確實看到摘櫻花花瓣吃。

有阿里山志工、生態觀察家稱此情形會影響觀光，林管處強調，每個人有自己的立場，擔心觀光沒錯，必須找平衡點、互相尊重，但野生動物原本就都生活在整個森林裡，對於喜歡看到動物的民眾到園區，若和動物能和平相處，看到森林鳥叫、蝴蝶飛舞，都是很有生氣的一件事，而非死氣沈沈。林管處認為，為了要看到花，而將獼猴趕走也不對，如有些泡溫泉的地方也會看到獼猴，這些並不會跟觀光有衝突，有時猴子看到人類反而害怕離開，以大自然的方式去看待，才會是一個正向觀光發展。

▲▼阿里山台灣獼猴吃櫻花。（圖／嘉義林區管理處提供）

▲林管處呼籲，遊客絕對不能餵食獼猴任何食物。（圖／嘉義林區管理處提供）

只是林管處呼籲，要觀光不是要趕走動物，最重要的是「人不要跟獼猴親近」、「絕不能餵食」，太親近除野生動物有些寄生蟲不適合，牠們還可能因此沒戒心，之後若發生與人搶食，都是最不好的影響。另外，林管處提到，工作站每天藉由人力巡護柔性勸導驅離，盡量讓獼猴不要攀折太多櫻花，截至目前沒有相關人猴衝突，站在保護立場，不宜有大動作驅趕，會跟遊客宣導這些都是自然現象，猴子的原生家園就在那邊，必須尊重生態自然。

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