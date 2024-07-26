同島一命！半個高雄泡水　盧秀燕主動連絡陳其邁願支援

▲盧秀燕不但主動連絡陳其邁願意支援清理家園，5部抽水機也出發協助台南。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

凱米颱風重創高雄，災情慘重，台中市長盧秀燕今（26）日上午視察沙鹿時表示，她昨天主動打給高雄市長陳其邁提及，南部如果水退掉以後，民眾會搬出泡爛的家具，廢棄物可能一時清不完，台中市環保局可以支援清理，陳市長回說「他會請求支援」，另外，台中5部大型抽水機，已經出發支援台南，盧市長強調，全島一命，大家應互相幫忙。

盧秀燕表示，台中市昨天原本午夜之前都沒有淹水，過去這3天1戶都沒有，後來因為外圍環流雨下得比較多一點，所以29個行政區中，有3區受到影響，包括西屯區1戶、清水區20多戶，沙鹿區60多戶，沙鹿情況因為涉及台中市水利局、農業部農水署、交通部鐵道局，所以親自來會勘，看看問題出在哪裡，大家怎麼去拆分。

至於今天風雨一樣很大，為何沒有放颱風假，盧秀燕說，因為沒有達到停班課標準。早上來的時候，剛好有一陣，不過現在大家可以看到出太陽了，這個颱風越來越遠，目前距離放颱風假的標準很遠，從彰化以北大概都沒有辦法，不好意思。

盧秀燕說，這次南部情況非常嚴重，半個城市都淹掉了，所以她昨天打電話問陳市長有沒有什麼需要幫忙，南部如果水退掉以後，很多民眾會將泡爛的家具物品搬出來，到時候整個街頭都是廢棄物，以縣市能量來講，可能一時清不完，台中市環保局系統如果有餘裕，可以去支援南部清理家園。陳市長說會請求支援。

此外，水利署昨天也有打電話請求台中市支援抽水機，盧秀燕說，台中市全市部署26部大型抽水機，有5部備用，還好，天佑台中，台中沒有發生大的災情，既然不需要備用，台中可以配合中央支援台南抽水機，這5部已經出發。