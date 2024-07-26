已婚1線4勾2線3女警官！衝摩鐵偷情被跟監　北市小隊長黑底曝

▲北市已婚小隊長無照又掛他人車牌，開車載女警務正上摩鐵被抓包。(圖／翻攝google街景圖）

記者邱中岳／台北報導

北市信義分局偵查隊已婚的鑑識小隊長，被傳出與1名北市鑑識中心的女警官交往甚密，警方接獲檢舉追查，發現2人同進汽車旅館之外，陳曾因為酒駕被吊銷駕照，但是卻懸掛他人車牌無照駕駛，企圖想要隱匿身分，但仍然被警方查獲相關事證，後續也祭出處分。

據了解，曾任北市警文山一分局偵查隊鑑識小隊的50歲陳姓偵查佐，在任職期間因為酒駕遭被北市文山二分局警員查獲，吊扣牌照、駕照，陳甚至還未向分局報告，在清查駕照狀況才被發現，記一大過處分。

儘管處分過後，但還是調任北市刑大小隊長並支援信義分局鑑識小隊，後來陳被檢舉，與北市鑑識中心1名2線3星已經離婚的李姓女警務正過從甚密，北市警局也開始跟監確認，發現2人跑到鑑識中心附近的汽車旅館開房間。

事後追查，陳姓小隊長與李見面時，還無照開車，甚至還懸掛他人車牌上路，目前對於已婚的陳姓小隊長依照不正常感情交往處理，記過2次，無照懸掛他人車牌駕駛又再添一筆記過一次，此外拔掉刑警職務，調往士林分局文林派出所任職。

北市鑑識中心女警務正目前先調派其他分局，也將召開人評會，研擬懲處結果。