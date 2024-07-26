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土石流紅色警戒553條「南投占48%」！全台21處留意大規模崩塌

▲▼農村水保署公布最新土石流警戒範圍，553條達到土石流紅色警戒。（圖／農村水保署提供）

▲農村水保署公布最新土石流警戒範圍，553條達到土石流紅色警戒，光是南投就有263條。（圖／農村水保署提供）

記者許敏溶／台北報導

凱米颱風挾帶暴雨重創中南部。農業部農村發展及水土保持署今（26日）持續針對嘉義縣等4縣市、21處發布大規模崩塌紅色警戒，另提醒南投、高雄、嘉義縣等7縣市、553條達到土石流紅色警戒，雖然數字已比昨天調降，仍提醒地方政府應勸告或強制其撤離，並作適當安置。

農村水保署在中午發布最新凱米颱風土石流及大規模崩塌警戒區預報。根據最新雨量觀測資料，農水署發布土石流紅色警戒共有553條，分布在7縣、43鄉、189村，其中以南投263條最多，占比達48%，其次為嘉義縣87條；黃色警戒147條，分布在7縣、15鄉、43村；其中以台中市76條最多。若是將土石流警戒紅色與黃色警戒加總在一起，則至少有10縣、700條要嚴防土石流。

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此外，農村水保署發布大規模崩塌紅色警戒23處，分布在6縣、15鄉、22村，其中以嘉義縣9處最多；大規模崩塌黃色警戒共26處，分布在10縣、13鄉、17村，其中以台中市7處最多。

農村水保署提醒，達到紅色警戒區域，地方政府應勸告或強制其撤離，並作適當安置。達到黃色警戒區域，地方政府應進行疏散避難勸告。詳情可參考土石流及大規模崩塌防災資訊網

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