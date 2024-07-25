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社會 社會焦點 保障人權

遭毒駕撞亡！三重警黃瑋震今告別式　遺孀淚崩緊抱4歲兒送別

記者陳以昇、吳佩蓁／新北報導

新北市三重警分局厚德派出所28歲員警黃瑋震，7月13日晚間執行巡邏勤務時，遭25歲黃國維毒駕撞死，引起各界。今（25日）板橋殯儀館景福廳舉行告別式，新北市長侯友宜到場弔唁，並頒發楷模獎章、覆蓋國旗及警旗。黃員遺孀抱著4歲兒子坐在台下，難掩悲痛情緒不斷哭泣，場面十分哀戚。

▲▼三重警黃瑋震告別式 。（圖／記者陳以昇攝）

▲三重警黃瑋震今舉辦告別式 。（圖／記者陳以昇攝）

三重警黃瑋震今日下午在板橋殯儀館景福廳舉行告別式，新北市長侯友宜到場弔唁，並頒發楷模獎章、覆蓋國旗、警旗儀式，彰顯黃員英勇表現，過去曾與黃瑋震一同共事的厚德所全體同仁、長官也到場送他最後一程。

黃妻則坐在台下緊緊抱著4歲兒子，看著螢幕上播放追憶影片，回顧黃瑋震從警歷程、一家三口生活點滴，黃妻忍不住潰堤頻頻拭淚，場面令人鼻酸。

▲▼三重警黃瑋震告別式 。（圖／記者陳以昇攝）

▲警方覆蓋警旗 。（圖／記者陳以昇攝）

黃瑋震是高雄人，弟弟及姑丈也是警察，兄弟倆受到姑丈鼓勵而從警，黃員警專33期畢業後，分派到三重警分局服務，迄今共記功4次，嘉獎437支，2020年結婚後育有一名4歲兒子，是家中經濟支柱，不料卻遭遇橫禍。

▲▼市長侯友宜頒發獎章給家屬 。（圖／記者陳以昇攝）

▲新北市長侯友宜頒發楷模獎章。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼三重警黃瑋震告別式 。（圖／記者陳以昇攝）

▲新北市長侯友宜及副市長到場弔唁。（圖／記者陳以昇攝）

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