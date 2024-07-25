護理師遭女兒牆砸死！社工夫忍悲認屍相驗　姊妹帶生前衣物陪同

記者黃彥傑、吳佩蓁／花蓮報導

凱米颱風挾帶強風豪雨襲台，花蓮縣花蓮市中興路一處5樓建築昨(24日)發生6樓女兒牆砸落意外，正巧砸中下方一輛白色轎車，導致後座的母子1死1重傷，死者45歲高女是門諾醫院護理師，7歲馬姓男童陷入昏迷在加護病房搶救中。今天下午3時40分許檢察官會同法醫到醫院相驗，高女老公及姊妹也強忍悲傷到場。

▲▼花蓮女兒牆掉落砸死護理師，丈夫相驗 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

馬姓父親為一名助人的社工，妻子則是救命的醫院護理師，事發當天他們開車去超商買東西，未料車停下來不到1秒，女兒牆就掉下來，砸中坐在後座的高女與兒子，經送醫搶救後高女傷重不治，兒子雖生命跡象穩定，但腦傷嚴重已傷及腦幹，醒來的機率渺茫只能期盼有奇蹟出現。

▲護理師姊妹帶著她生前衣物趕赴醫院。（圖／記者黃彥傑翻攝）



今日下午檢方會同法醫到花蓮慈濟醫院相驗，馬姓父親強忍悲傷現身，他至今仍無法接受妻子離開的事實，腳步沉重走進相驗室，而高女的姊姊、妹妹帶著她生前的衣服趕來相驗，2人眼眶泛淚，心情低落陪伴在一旁。

有部分媒體指案發當天高女一家三口是開車出遊，第一時間不少網友留言謾罵，讓家屬感覺遭到霸凌，表示「出遊」說法與事實完全不符，讓家屬無法接受。

▲檢察官會同法醫相驗 。（圖／記者黃彥傑翻攝）



護理師的同事表示，高女是一個認分做事的人，工作十分認真，下班就是趕著回家照顧小孩，平常都是丈夫接送她上下班。怎料會發生憾事。