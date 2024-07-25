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高雄淹爛！民眾苦中作樂「仰泳、漂漂河、美人魚」　當水上樂園玩

凱米颱風來襲，高雄雨勢驚人，民眾游泳苦中作樂。（圖／翻攝爆料公社二社、 IG）

▲凱米颱風來襲，高雄雨勢驚人，民眾游泳苦中作樂。（圖／翻攝爆料公社二社、 IG）

圖文／CTWANT

凱米颱風來襲，雨彈25日狂炸中南部，高雄各地淹水災情頻傳，不少民眾只能苦中作樂，在自家外游泳、玩漂浮，還有男子穿美人魚裝躺水中，網友看了直呼，「你這個有點扯」，更有人脫到剩一條內褲玩水。

原PO在臉書社團爆料公社二社發文「水中做樂。」從影片中可見，拍攝者從公寓陽台外拍下住家外頭水淹看似半層樓高，一名男子在水中仰泳，看起來十分悠閒，旁邊還有民眾為他歡呼，甚至被其他媒體稱「他最chill」。也有大樹鄉民眾直接把淹水當成漂漂河，穿著雨衣躺在充氣泳圈上。

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（圖／記者爆料網群友提供）

▲鼓山區1名男子以仰式游泳過馬路。（圖／記者爆料網群友提供）

高雄大樹有民眾把淹水當漂漂河自得其樂。（圖／記者爆料網群友提供）

▲高雄大樹有民眾把淹水當漂漂河自得其樂。（圖／記者爆料網群友提供）

還有表演工作者在IG貼文「颱風天！高雄驚見淡水人魚」，只見家住高雄的他在大雨中身穿美人魚裝，在約小腿高的淹水中不斷擺動「魚尾」，並配樂迪士尼卡通《小美人魚》的主題曲。影片曝光後，網友紛紛留言「小心感冒呀這樣」、「太誇張了！淹水」、「好瘋狂唷，這麼可愛的人魚，家裡還好嗎，你的道具有保護好吧，暴雨太可怕了」。

（圖／翻攝自IG）

▲男子扮美人魚，玩得很開心。（圖／翻攝自IG）

根據中央氣象署資料顯示，受凱米颱風暴風圈及其外圍環流影響，今（25）日高雄市有局部大豪雨或超大豪雨情形，從今天0時至中午12點累積雨量已破千毫米，各地陸續發生積淹水及樹倒災情，高雄市長陳其邁於第三次工作會議指示各局處務必堅守崗位，全力救災，也呼籲民眾注意超大豪雨、大雷雨即時訊息，持續提高警覺，非必要避免外出，注意自身安全。並因旗山溪已滿水位造成溢堤，在會後赴美濃勘災。

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