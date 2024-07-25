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電動自行車受傷數激增　美國一年多達2萬3千起

▲雲林繼在斗六市啟用20站公共智慧自行車後，今日又全新啟用合計61站、並引進450輛智慧自行車及電動自行車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

老中新聞網

根據University of California San Francisco發表的一項研究，近年來，電動自行車和電動踏板車騎手受傷數量激增。

U.S. Consumer Product Safety Commission的National Electronic Injury Surveillance System彙編的數據顯示，報告的電動自行車傷害從2017年的751起增加到2022年的23493起，電動踏板車傷害從8566起增加到56847起。當然，在這段時間裏，這兩個工具都變得更加普及。

▲▼電動滑板車。（圖／記者蔡文鈴攝）

UCSF泌尿科首席住院醫師Adrian Fernandez說：「事故增加不僅帶來人口結構的轉變，也突顯增加安全措施的迫切需要。使用微型交通工具對健康和環境有著不可否認的好處，但必須採取結構性變化促進安全騎行。」

UCSF研究人員深入研究了騎手人口統計數據和具體受傷情況。與騎傳統自行車和踏板車的人相比，電動車騎手通常年齡較大，戴頭盔頻率較低。電動踏板車騎手的平均年齡為30歲，而傳統踏板車騎手的平均年齡是11歲。電動車騎手的內傷更為常見，而傳統騎手的手臂受傷更為頻繁。

研究稱：「此外，與傳統汽車用戶相比，受傷的電動車輛騎手更有可能參與危險行為，如醉酒和無頭盔駕駛。」 電動自行車和踏板車在人口稠密的城市地區更受歡迎，這導致受傷人數的增加。

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