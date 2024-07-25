凱米雨彈炸中南部　鄭明典曝「地形鎖住」理論：地形雨拉住颱風

▲當颱風在地形上或將離開時，地形雨會拉住颱風，讓颱風影響時間拉長。（圖／翻攝鄭明典臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

凱米颱風侵台，其外圍環流與西南風旺盛水氣持續移入，中南部出現超大豪雨，發生積淹水，前中央氣象局長鄭明典今（25日）在臉書提到「地形鎖住」的概念，表示當颱風在地形上或將離開時，地形雨會拉住颱風，讓颱風的影響時間拉長。

鄭明典表示，討論莫拉克颱風時，有學者提出「地形鎖住」的概念，原理很簡單，基本上就是強對流的凝結熱，會使強對流當地氣壓降低，所以低氣壓系統如颱風，傾向於向「強對流」區域靠近。

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鄭明典指出，當颱風駛流較弱時，颱風接近地形，地形雨明顯時，颱風會向地形雨區域接近，看起來則是加速接近地形影響區；相反地，當颱風在地形上或將離開時，地形雨則會拉住颱風，讓颱風的影響時間拉長。

鄭明典說，不看颱風，單純看地形加強的對流區，這種機制也可以解釋地形加強對流區的正回饋作用。「台灣西南部的河谷多是東北-西南走向，西南風受地形舉升的對流增強作用最顯著，正回饋作用讓地形雨下得更大、更久。」

中央氣象署預報員劉宇其表示，今天白天新竹以南地區降雨量都會非常大，中南部局部地區不排除發生超大豪雨，其他地方也會有局部性的大雨或豪雨。

他說，今晚降雨規模稍微趨緩，但大雨或豪雨仍相當明顯，尤其是中部跟南部地區；金馬風雨今晚明晨也較明顯。