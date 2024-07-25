　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

凱米雨彈炸中南部　鄭明典曝「地形鎖住」理論：地形雨拉住颱風

▲▼當颱風在地形上或將離開時，地形雨會拉住颱風，讓颱風影響時間拉長。（圖／翻攝鄭明典臉書）

▲當颱風在地形上或將離開時，地形雨會拉住颱風，讓颱風影響時間拉長。（圖／翻攝鄭明典臉書

記者蔡亞樺／台北報導

凱米颱風侵台，其外圍環流與西南風旺盛水氣持續移入，中南部出現超大豪雨，發生積淹水，前中央氣象局長鄭明典今（25日）在臉書提到「地形鎖住」的概念，表示當颱風在地形上或將離開時，地形雨會拉住颱風，讓颱風的影響時間拉長。

鄭明典表示，討論莫拉克颱風時，有學者提出「地形鎖住」的概念，原理很簡單，基本上就是強對流的凝結熱，會使強對流當地氣壓降低，所以低氣壓系統如颱風，傾向於向「強對流」區域靠近。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭明典指出，當颱風駛流較弱時，颱風接近地形，地形雨明顯時，颱風會向地形雨區域接近，看起來則是加速接近地形影響區；相反地，當颱風在地形上或將離開時，地形雨則會拉住颱風，讓颱風的影響時間拉長。

鄭明典說，不看颱風，單純看地形加強的對流區，這種機制也可以解釋地形加強對流區的正回饋作用。「台灣西南部的河谷多是東北-西南走向，西南風受地形舉升的對流增強作用最顯著，正回饋作用讓地形雨下得更大、更久。」

中央氣象署預報員劉宇其表示，今天白天新竹以南地區降雨量都會非常大，中南部局部地區不排除發生超大豪雨，其他地方也會有局部性的大雨或豪雨。

他說，今晚降雨規模稍微趨緩，但大雨或豪雨仍相當明顯，尤其是中部跟南部地區；金馬風雨今晚明晨也較明顯。

ET快訊
高雄仁武「成游泳池」　警急拉封鎖線
恐怖凱米！高雄單日雨量「超越莫拉克」　24座滯洪池490萬噸
獨／高雄2男脫到剩內褲！　馬路「滾輪胎」戲水
八掌溪、赤蘭溪溢堤！　最高淹水500公分
快訊／統一發票千萬大獎　號碼出爐
凱米狂襲貨輪沉了！9人落海失蹤　另4艘擱淺待援
雨量上修！12縣市明上午達停班課標準
快訊／國3交流道被淹沒！　警方已封鎖道路
快訊／濁水溪潰堤畫面曝！　擴大撤離4423人

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

恐怖凱米！高雄單日雨量「超越莫拉克」　24座滯洪池490萬噸全滿

台南關廟積水「快滅頂」！居民拿長棍吃力逃難　網驚：淹太高

凱米雨彈炸中南部　鄭明典曝「地形鎖住」理論：地形雨拉住颱風

快訊／財神來了！　統一發票5、6月中獎號碼出爐

土石流紅色警戒擴大！12縣市627條溪流「居民須避難撤離」

連2天颱風假「班導急傳LINE訊息」　2萬人驚呆：懂流行

中南部平地雨量上修！12縣市明上午達停班課標準　4離島風力達標

桃機午後恢復疏運「全天飛568架次」　2原因航班可能延誤

正忠路一排機車泡水！他目睹1台漂過去「騎士跟在後面」超慘

沒辦法放颱風假！苦苓列出「13種工作人員」：還要冒險加班

花蓮中興路與中美十街口,屋頂被吹落地面,砸中車

花蓮屋頂掀飛「女兒牆6樓砸落」！2人車內遭重砸　1人無呼吸心跳

中颱凱米觸陸風雨漸增　移動變慢南北擺盪打轉

#凱米強颱 暴風圈壟罩　花蓮招牌吹落馬路中

#美國 座頭鯨衝破水面撞翻船！ 2漁民被「拋飛落海」

驚悚畫面曝！凱米強颱吹倒路樹　無辜女騎士慘壓...命危送醫

凱米在外海打轉「V型登陸」　氣象署：宜花迎眼牆最強風雨

凱米強颱預計穿越北台灣陸地　9縣市最高等級「超大豪雨」預報

凱米「雙眼牆」增強變快！　核心直衝宜花恐有超大豪雨

台中明天繼續放颱風假？盧秀燕回應了...曝返台、放假決策過程

恐怖凱米！高雄單日雨量「超越莫拉克」　24座滯洪池490萬噸全滿

台南關廟積水「快滅頂」！居民拿長棍吃力逃難　網驚：淹太高

凱米雨彈炸中南部　鄭明典曝「地形鎖住」理論：地形雨拉住颱風

快訊／財神來了！　統一發票5、6月中獎號碼出爐

土石流紅色警戒擴大！12縣市627條溪流「居民須避難撤離」

連2天颱風假「班導急傳LINE訊息」　2萬人驚呆：懂流行

中南部平地雨量上修！12縣市明上午達停班課標準　4離島風力達標

桃機午後恢復疏運「全天飛568架次」　2原因航班可能延誤

正忠路一排機車泡水！他目睹1台漂過去「騎士跟在後面」超慘

沒辦法放颱風假！苦苓列出「13種工作人員」：還要冒險加班

出門覓食驚見「北市路樹被吹斷」！　蔡阿嘎嚇到：有4千萬也別出門

加州電網挺過熱浪　電池儲存的電力扮演調節功能

一年薪水10K！河南開缺「文物保護員」超搶手　官方：已經招滿

鼻屎多3原因「小心淋巴癌」！醫示警：超過2週別拖了

大貨車颱風天打滑撞分隔島！號誌桿砸對向車　1傷緊急送醫

凱米發威！苗栗累計1.6萬戶停電　台電緊急搶修...538戶仍沒電

恐怖凱米！高雄單日雨量「超越莫拉克」　24座滯洪池490萬噸全滿

暗綠色吉林水門關閉！18歲騎士沒看到直接撞　頭腳重創搶救中

高雄仁武淹水及腰「成游泳池」　警急拉封鎖線防止誤闖

花蓮女兒牆掉落母死兒傷　違建亂象浮上檯面

露奶妹酒吧外被保全打趴　慘遭轎車輾拖70公尺後亡

生活熱門新聞

快訊／台鐵「小清水橋西正線」遭土石流沖垮　畫面曝光

連放3天颱風假？　14縣市達到標準

中南部平地雨量上修！12縣市明上午達停班課標準　4離島風力達標

台北風雨小放颱風假　粉專揭1狀況：北部還能這麼和平？

凱米摸台灣繞一圈　結構異常完整

凱米出海大雷雨炸中南部　陸警晚上解除

凱米0時南澳登陸「降雨才剛開始」

華航機長「戰勝凱米」乘客激動鼓掌

快訊／離島4地區明晨風力達停班課標準　10縣市山區雨量也達標

高雄旗山「濟公像」被淹！　旗山溪暴漲緊急封橋

竹科工程師墜樓亡！爆霸凌內幕　公司回應了

溪水淹沒橋面畫面曝光　高雄人喊不妙

凱米「翻越雪山山脈」！　中南部重頭戲今天才開始

LIVE／凱米加速登陸　氣象署再發強風告警

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

放2天颱風假「400億蒸發」！　郭正亮：全世界沒人這樣搞

快訊／台鐵「小清水橋西正線」遭土石流沖垮　畫面曝光

連放3天颱風假？　14縣市達到標準

中南部平地雨量上修！12縣市明上午達停班課標準　4離島風力達標

高雄左營新建大樓暴雨狂灌「車道慘變瀑布」

即／高雄美術館豪宅區淹了！馬路變「黃河」

台北風雨小放颱風假　粉專揭1狀況：北部還能這麼和平？

花蓮女兒牆砸死護理師！　家屬悲痛：不可能白目颱風出遊玩

即／濁水溪潰堤！彰化大城鄉1400人大撤退

凱米摸台灣繞一圈　結構異常完整

凱米出海大雷雨炸中南部　陸警晚上解除

即／凱米狂風豪雨猛炸南部　高雄港區海水淹碼頭

凱米0時南澳登陸「降雨才剛開始」

華航機長「戰勝凱米」乘客激動鼓掌

女踩積水倒地慘死　友救援跟著陪葬

更多

最夯影音

更多

花蓮中興路與中美十街口,屋頂被吹落地面,砸中車

花蓮屋頂掀飛「女兒牆6樓砸落」！2人車內遭重砸　1人無呼吸心跳

中颱凱米觸陸風雨漸增　移動變慢南北擺盪打轉

#凱米強颱 暴風圈壟罩　花蓮招牌吹落馬路中

#美國 座頭鯨衝破水面撞翻船！ 2漁民被「拋飛落海」

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面