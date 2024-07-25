陸14歲少年課堂嗑「30片抗癲癇藥」進ICU　他坦言：吃了能放鬆

▲小聰因吞下30片卡馬西平被緊急送醫。（圖／翻攝自新黃河）

記者廖翊慈／綜合報導

黑龍江安達一名14歲的初中生小聰（化名）日前在課堂上，吞下30片處方藥「卡馬西平」後，昏迷被送往醫院ICU搶救。小聰坦言，「這藥吃了能致幻、放鬆心情，之前還吃過『右美沙芬』，兩種藥效果差不多，都是在當地利達大藥房購買的。」

據《新黃河》報導，小聰今年14歲，是黑龍江省安達市古大湖鎮中心學校一名初三學生。小聰的媽媽劉太太表示，當時接到學校電話，被告知小聰在學校暈倒，神智不清，「我趕到學校時，看到孩子已沒有意識，也無法正常行走，後來孩子就被救護車送往醫院。」

大慶人民醫院的醫師診斷，小聰為藥物中毒，同時伴隨肺部感染、高乳酸血症、血管舒張性休克、低血鉀和肝功能異常等病症。

▲小聰將「卡馬西平」放在教室課桌抽屜內。（圖／翻攝自新黃河）

公開資料顯示，卡馬西平屬於精神類藥物的一種，主要用於治療癲癇、三叉神經痛和舌咽神經痛，預防或治療躁鬱症等，此藥對於使用劑量有嚴格要求，12至15歲青少年每日限量，單日不超過10片；15歲以上不超過12片；有少數用至16片，較常見的不良反應是中樞神經系統的反應，表現為頭暈、共濟失調、嗜睡和疲勞。右美沙芬則為中樞性鎮咳藥，今年7月1日起，被列入第二類精神藥品目錄。

劉太太表示，「我立刻就報了警，警方後來調查發現，小聰是在課堂上吃的藥，一共吃了約30片，從小到大，他並沒有得過癲癇，平時也開開心心的，沒有發現他有抑鬱傾向，此前也沒有給他開過相關的處方。」

小聰22日出院後表示，卡馬西平是在利達大藥房購買的，「以前在網路上看過，說吃這藥感覺挺舒服，有致幻作用，就想試一試，之前還在利達大藥房買過右美沙芬，都是用現金購買的，過去一年來大概買了四、五次，在我們學校，偷偷吃藥的不只我自己，不少同學也都在吃右美沙芬，這兩種藥吃多了都有類似的效果，會讓人感覺輕鬆愉悅，有的同學都已經連續吃了1年多時間了。」

▲涉事藥局。（圖／翻攝自新黃河）

小聰還表示，我們每次去利達大藥房買都能買到，一般直接給店家說拿一瓶右美沙芬或卡馬西平，對方基本上問也不問，就賣給我們了，也不需要醫生處方和身份證明。」

劉太太表示，「事發後，藥局也承認他們把藥賣給了小聰，對於我們提出的4萬元（人民幣）醫藥費賠償，對方沒有答應，只是讓我們走個人保險，現在涉事的利達藥局還在正常營業，沒有受到任何影響，只是不再賣該藥品了，學校這邊也沒有任何表示，只是讓家長去提告藥局，走法律程序。」

安達市市場監督管理局相關工作人員則回應，他們正在調查此事，還未出結果，如果查證屬實，下一步會對該藥局有一定的處罰措施。

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