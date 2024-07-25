　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

護理師遭女兒牆砸死...7歲兒腦幹受傷　花蓮慈濟：甦醒要靠奇蹟

記者黃彥傑、吳佩蓁／花蓮報導

凱米颱風挾帶強風豪雨襲台，花蓮縣花蓮市中興路一處6樓建築昨(24日)發生女兒牆砸落意外，正巧砸中下方一輛白色轎車，導致後座的母子1死1重傷。死者45歲高女是門諾醫院護理師，7歲馬姓男童陷入昏迷在加護病房搶救中，花蓮慈濟醫院表示，男童目前生命跡象相對穩定，但腦傷嚴重已傷及腦幹，瞳孔對光沒有反應，醒來的機率非常渺茫。

▲▼花蓮屋頂被掀飛。（圖／民眾提供）

▲花蓮6樓高女兒牆墜落砸車，造成1死1傷。（圖／民眾提供）

凱米颱風挾帶強風豪雨襲台，花蓮縣花蓮市中興路一處6樓大樓，昨(24日)發生女兒牆砸落意外，正巧砸中下方一輛白色轎車，導致後座的母子1死1重傷。45歲的門諾醫院護理師慘死，而她7歲的兒子重傷，目前仍在加護病房搶救中。花蓮慈濟醫院表示，男童雖然生命跡象相對穩定，但腦傷嚴重已傷及腦幹，瞳孔對光沒有反應，醒來的機率非常渺茫，要靠奇蹟。

▲▼花蓮女兒牆砸到一樓車輛1死1重傷，慈濟醫院回應7歲馬姓男童病況。（圖／ 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲慈濟醫院表示7歲馬姓男童醒來的機率十分渺茫。（圖／記者黃彥傑翻攝）

這起案件發生在昨天下午，凱米颱風挾帶的強大風雨，造成花蓮一棟6樓高建築的鐵皮屋頂被吹掀，並砸向女兒牆，導致其中一段女兒牆從6樓高重重摔落，正好砸中下方一輛白色轎車後座，當場將車輛砸扁，而車上一對母子(45歲高姓女子、7歲馬姓男童)嚴重受傷衝，高女當場身亡，男童則陷入昏迷送醫搶救。

▲▼花蓮女兒牆砸到一樓車輛1死1重傷，慈濟醫院回應7歲馬姓男童病況。（圖／ 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲花蓮縣長徐榛蔚到醫院關心受傷男童。（圖／記者黃彥傑翻攝）

ET快訊
高雄仁武「成游泳池」　警急拉封鎖線
恐怖凱米！高雄單日雨量「超越莫拉克」　24座滯洪池490萬噸
獨／高雄2男脫到剩內褲！　馬路「滾輪胎」戲水
八掌溪、赤蘭溪溢堤！　最高淹水500公分
快訊／統一發票千萬大獎　號碼出爐
凱米狂襲貨輪沉了！9人落海失蹤　另4艘擱淺待援
雨量上修！12縣市明上午達停班課標準
快訊／國3交流道被淹沒！　警方已封鎖道路
快訊／濁水溪潰堤畫面曝！　擴大撤離4423人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

大貨車颱風天打滑撞分隔島！號誌桿砸對向車　1傷緊急送醫

暗綠色吉林水門關閉！18歲騎士沒看到直接撞　頭腳重創搶救中

高雄仁武淹水及腰「成游泳池」　警急拉封鎖線防止誤闖

「我家窗戶要飛了！」桃園男急奔派出所求助　3員警合力協助關窗解圍

汐止停車場大型招牌被吹倒砸車！尖角插破擋風玻璃

凱米強襲！台19線義竹段路樹倒地　布袋分局派員排除

凱米再創花蓮！多處橋樑道路封閉　災後復原公共安全及交通優先

護理師遭女兒牆砸死...7歲兒腦幹受傷　花蓮慈濟：甦醒要靠奇蹟

快訊／高雄路樹傾倒重壓「瑞典坦克」　人員無傷催油門脫困

八掌溪、赤蘭溪溢堤　嘉義水上鄉義興村最高淹5公尺

花蓮中興路與中美十街口,屋頂被吹落地面,砸中車

花蓮屋頂掀飛「女兒牆6樓砸落」！2人車內遭重砸　1人無呼吸心跳

中颱凱米觸陸風雨漸增　移動變慢南北擺盪打轉

#凱米強颱 暴風圈壟罩　花蓮招牌吹落馬路中

#美國 座頭鯨衝破水面撞翻船！ 2漁民被「拋飛落海」

驚悚畫面曝！凱米強颱吹倒路樹　無辜女騎士慘壓...命危送醫

凱米在外海打轉「V型登陸」　氣象署：宜花迎眼牆最強風雨

凱米強颱預計穿越北台灣陸地　9縣市最高等級「超大豪雨」預報

凱米「雙眼牆」增強變快！　核心直衝宜花恐有超大豪雨

台中明天繼續放颱風假？盧秀燕回應了...曝返台、放假決策過程

大貨車颱風天打滑撞分隔島！號誌桿砸對向車　1傷緊急送醫

暗綠色吉林水門關閉！18歲騎士沒看到直接撞　頭腳重創搶救中

高雄仁武淹水及腰「成游泳池」　警急拉封鎖線防止誤闖

「我家窗戶要飛了！」桃園男急奔派出所求助　3員警合力協助關窗解圍

汐止停車場大型招牌被吹倒砸車！尖角插破擋風玻璃

凱米強襲！台19線義竹段路樹倒地　布袋分局派員排除

凱米再創花蓮！多處橋樑道路封閉　災後復原公共安全及交通優先

護理師遭女兒牆砸死...7歲兒腦幹受傷　花蓮慈濟：甦醒要靠奇蹟

快訊／高雄路樹傾倒重壓「瑞典坦克」　人員無傷催油門脫困

八掌溪、赤蘭溪溢堤　嘉義水上鄉義興村最高淹5公尺

出門覓食驚見「北市路樹被吹斷」！　蔡阿嘎嚇到：有4千萬也別出門

加州電網挺過熱浪　電池儲存的電力扮演調節功能

一年薪水10K！河南開缺「文物保護員」超搶手　官方：已經招滿

鼻屎多3原因「小心淋巴癌」！醫示警：超過2週別拖了

大貨車颱風天打滑撞分隔島！號誌桿砸對向車　1傷緊急送醫

凱米發威！苗栗累計1.6萬戶停電　台電緊急搶修...538戶仍沒電

恐怖凱米！高雄單日雨量「超越莫拉克」　24座滯洪池490萬噸全滿

暗綠色吉林水門關閉！18歲騎士沒看到直接撞　頭腳重創搶救中

高雄仁武淹水及腰「成游泳池」　警急拉封鎖線防止誤闖

花蓮女兒牆掉落母死兒傷　違建亂象浮上檯面

開車兜風遇巨蛇爬窗死亡凝視！ 兒嚇歪狂叫...爸用雨刷「神狙擊」

社會熱門新聞

高雄左營新建大樓暴雨狂灌「車道慘變瀑布」

即／高雄美術館豪宅區淹了！馬路變「黃河」

花蓮女兒牆砸死護理師！　家屬悲痛：不可能白目颱風出遊玩

即／濁水溪潰堤！彰化大城鄉1400人大撤退

即／凱米狂風豪雨猛炸南部　高雄港區海水淹碼頭

即／高雄月世界淹成水世界　田寮網紅小七成孤島

高雄幾乎泡水裡！陳其邁：接200件災情

即／愛河水位暴漲外溢　鹽埕整條街成汪洋

即／快滅頂了！田寮民房淹到只見屋瓦

女兒牆重砸1死1重傷！　爸回憶事發經過心碎了

女兒牆重砸！兒頭顱破裂搶救中　家屬悲曝：隨時會走

花蓮女兒牆砸1死1傷！目擊者還原現場

濁水溪潰堤畫面曝　彰化擴大撤離6村4423人

高雄小港驚見「漂漂河」！休旅車水上漂

更多熱門

相關新聞

吉林水門關閉！18歲騎士直接撞　頭腳重創搶救中

吉林水門關閉！18歲騎士直接撞　頭腳重創搶救中

24日1時許，新北市汐止區吉林水門發生一起離奇的騎士騎車自撞案件，凱米颱風來襲導致水門關閉，當時一名范姓騎士騎乘機車從吉林街往北市方向，卻因水門暗綠色塗裝在夜色中無法分辨，警方研判騎士可能因此未發現水門關閉而直接撞上，當場重傷倒地不起。

花蓮女兒牆掉落母死兒傷　違建亂象浮上檯面

花蓮女兒牆掉落母死兒傷　違建亂象浮上檯面

東石海之夏擇期舉行

東石海之夏擇期舉行

台19線義竹段路樹倒地　布袋分局派員排除

台19線義竹段路樹倒地　布袋分局派員排除

掃颱風尾！福壽山、武陵農場現況曝

掃颱風尾！福壽山、武陵農場現況曝

關鍵字：

花蓮凱米颱風女兒牆災害意外

讀者迴響

熱門新聞

放2天颱風假「400億蒸發」！　郭正亮：全世界沒人這樣搞

快訊／台鐵「小清水橋西正線」遭土石流沖垮　畫面曝光

連放3天颱風假？　14縣市達到標準

中南部平地雨量上修！12縣市明上午達停班課標準　4離島風力達標

高雄左營新建大樓暴雨狂灌「車道慘變瀑布」

即／高雄美術館豪宅區淹了！馬路變「黃河」

台北風雨小放颱風假　粉專揭1狀況：北部還能這麼和平？

花蓮女兒牆砸死護理師！　家屬悲痛：不可能白目颱風出遊玩

即／濁水溪潰堤！彰化大城鄉1400人大撤退

凱米摸台灣繞一圈　結構異常完整

凱米出海大雷雨炸中南部　陸警晚上解除

即／凱米狂風豪雨猛炸南部　高雄港區海水淹碼頭

凱米0時南澳登陸「降雨才剛開始」

華航機長「戰勝凱米」乘客激動鼓掌

女踩積水倒地慘死　友救援跟著陪葬

更多

最夯影音

更多

花蓮中興路與中美十街口,屋頂被吹落地面,砸中車

花蓮屋頂掀飛「女兒牆6樓砸落」！2人車內遭重砸　1人無呼吸心跳

中颱凱米觸陸風雨漸增　移動變慢南北擺盪打轉

#凱米強颱 暴風圈壟罩　花蓮招牌吹落馬路中

#美國 座頭鯨衝破水面撞翻船！ 2漁民被「拋飛落海」

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面