護理師遭女兒牆砸死...7歲兒腦幹受傷　花蓮慈濟：甦醒要靠奇蹟

記者黃彥傑、吳佩蓁／花蓮報導

凱米颱風挾帶強風豪雨襲台，花蓮縣花蓮市中興路一處6樓建築昨(24日)發生女兒牆砸落意外，正巧砸中下方一輛白色轎車，導致後座的母子1死1重傷。死者45歲高女是門諾醫院護理師，7歲馬姓男童陷入昏迷在加護病房搶救中，花蓮慈濟醫院表示，男童目前生命跡象相對穩定，但腦傷嚴重已傷及腦幹，瞳孔對光沒有反應，醒來的機率非常渺茫。

▲花蓮6樓高女兒牆墜落砸車，造成1死1傷。（圖／民眾提供）



凱米颱風挾帶強風豪雨襲台，花蓮縣花蓮市中興路一處6樓大樓，昨(24日)發生女兒牆砸落意外，正巧砸中下方一輛白色轎車，導致後座的母子1死1重傷。45歲的門諾醫院護理師慘死，而她7歲的兒子重傷，目前仍在加護病房搶救中。花蓮慈濟醫院表示，男童雖然生命跡象相對穩定，但腦傷嚴重已傷及腦幹，瞳孔對光沒有反應，醒來的機率非常渺茫，要靠奇蹟。

▲慈濟醫院表示7歲馬姓男童醒來的機率十分渺茫。（圖／記者黃彥傑翻攝）



這起案件發生在昨天下午，凱米颱風挾帶的強大風雨，造成花蓮一棟6樓高建築的鐵皮屋頂被吹掀，並砸向女兒牆，導致其中一段女兒牆從6樓高重重摔落，正好砸中下方一輛白色轎車後座，當場將車輛砸扁，而車上一對母子(45歲高姓女子、7歲馬姓男童)嚴重受傷衝，高女當場身亡，男童則陷入昏迷送醫搶救。

▲花蓮縣長徐榛蔚到醫院關心受傷男童。（圖／記者黃彥傑翻攝）