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女兒牆重砸1死1重傷！爸「回憶事發經過」淚曝：停不到1秒就掉下來

記者黃彥傑、戴若涵／花蓮報導

凱米颱風強襲，24、25日帶來狂風暴雨，花蓮縣花蓮市24日發生嚴重意外！一輛汽車行經中興路時，遭從天而降的女兒牆重砸，造成車內媽媽、男童一死一傷。稍早開車的爸爸接受媒體電訪，回憶事發當下時表示，「停不到一秒就掉下來」，崩潰泣不成聲。

▲▼花蓮女兒牆6樓砸落，車內一家三口1死2傷，父親心碎回憶事發經過。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲花蓮女兒牆6樓砸落，車內一家三口1死2傷，父親心碎回憶事發經過。（圖／記者黃彥傑翻攝）

回顧整起事發經過，中興路一處6層樓高的建築，24日受到強風影響，屋頂當場被吹翻，而頂樓的女兒牆則是往下砸落，當場砸中下方白色車輛的後座、車尾處。

據了解，車內為一家三口，開車的是馬姓父親，坐在後座的45歲高姓母親當場失去生命跡象，而7歲馬姓男童則是頭部重創、陷入昏迷，雖經緊急送醫搶救，高女仍因傷勢過重宣告不治，男童這3天則是危險期，情況相當危急。

▲▼花蓮屋頂被掀飛。（圖／民眾提供）

▲現場畫面相當驚悚。（圖／民眾提供）

馬姓父親25日上午在親友的陪同下，前往派出所製作筆錄，只見他左腿也在事件中受傷，一跛一跛行動不便，他接受媒體訪問時透露，住家就在中興路附近，事發當時他們正要去超商買東西，車子才「停不到一秒（女兒牆）就掉下來」。

馬姓父親表示，妻子與兒子都坐在後座，正要下車就被砸中，妻子的遺體預計25日下午會送往殯儀館，而兒子目前仍在加護病房中，他受訪時一度難忍悲痛情緒泣不成聲，無法繼續回憶事件過程，令人感到相當鼻酸。

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