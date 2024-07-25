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社會 社會焦點 保障人權

全台災情一次看　已釀2死279傷

▲高雄市鼓山分局周邊道路也淹水，被民眾說是分局受困 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄淹水災情嚴重 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

文／中央社

颱風凱米今（25）晨出海，中央災害應變中心統計至上午8時，颱風造成2死、279傷，災情部分以路樹倒塌最多，雲林、台南、高屏有淹水狀況，各地仍有強陣風，呼籲民眾避免外出。

中央災害應變中心上午9時召開第7次工作會報，由指揮官、內政部長劉世芳主持，聆聽各部會因應颱風凱米作為，並要求對雲林、高雄出現淹水，應提供抽水機具及人員協助地方政府處理。

依中央災害應變中心報告，颱風凱米造成2死、279傷，受傷包含高雄市72人、台南市43人、台中市和花蓮縣各32人等。

▲▼花蓮屋頂被掀飛。（圖／民眾提供）

▲女兒牆墜落砸到汽車。（圖／民眾提供）

中央災害應變中心表示，颱風釀2死，包含高雄市婦人騎機車遭路樹倒塌壓傷，花蓮婦人遭民宅高處掉落女兒牆砸傷，皆送醫搶救不治；新北市三峽區某里長開挖土機搶救自家車輛，因挖土機翻覆壓傷，送醫搶救不治，新北市EOC指此案非屬此次颱風災情，未列入統計。

▲高雄市龍華派出所的警察也被路樹砸壞 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄龍華派出所警車被路樹砸壞 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

中央災害應變中心統計至上午8時，颱風災情共4511件，包含已處理2914件、處理中1597件，路樹災情最多2224件、電線桿等民生基礎設施1013件、建物毀損345件、廣告招牌305件。路樹災情以高雄市、台北市最多。

中央災害應變中心表示，15縣市預防性疏散撤離，至上午7時止，實際撤離1萬1756人，收容處開設147處。

此外，海巡署執行勸離前往觀海共5534人，包含北部地區2531人、東部地區1264人、中部地區942人、南部地區647人等。海巡署指出，依中央災害應變中心工作會報決議，對警告3次不聽勸離民眾，可依違反災害防救法規定開單裁罰新台幣5萬至25萬元。

▲▼ 印尼籍貨輪停靠屏東岸際維修 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲印尼籍貨輪。（圖／記者陳崑福翻攝）

至於海難搜救，中央災害應變中心指出，葡萄牙籍貨輪SOPFIA擱淺在台南安平外海，人船平安。印尼籍貨輪IRIANA擱淺在枋山外海1海里內，船上有印尼籍20人，無漏油、船員平安。

坦尚尼亞籍貨輪FU-SHUN在高雄港外海19浬傾斜下沉，通知鄰近船隻協助。葡萄牙籍貨輪HEDWIG OLDENDORFF在高雄港外海西南方約52海里發遇險信號，經確認人船平安。

▲凱米颱風強襲，台南一戶住宅大淹水，警消及出動救人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南淹水。（圖／記者林東良翻攝）

中央災害應變中心表示，統計至上午6時，累計積淹水167件，其中未退水101件，積淹水地點包含台南、高雄、屏東、雲林的道路，積水深度介於11至20公分。

▲台鐵小清水溪橋遭土石流沖垮。（圖／讀者提供）

▲台鐵小清水溪橋遭土石流沖垮。（圖／讀者提供）

至上午6時止，發布518條土石流黃色警戒、29處大規模崩塌黃色警戒，486條土石流紅色警戒及13條大規模崩塌紅色警戒。停水戶數3196戶，在台中市、花蓮縣；仍停電4萬129戶，在高雄市、宜蘭縣。 中央災害應變中心指出，各地仍有豪大雨及強陣風，民眾需避免不必要外出，並注意坍方落石、土石流，沿海低窪地區慎防淹水，且避免進山區及赴海邊河川。

因適逢大潮，強降雨逐漸轉移至中南部與離島地區，適逢天文大潮，漲潮期間不利雨水排放，西南部、北海岸、宜蘭及台東沿海低窪地區，需留意海水倒灌及積淹水。

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