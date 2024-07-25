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LIVE／14地區明晨達颱風假標準　氣象署最新說明

生活中心／綜合報導

凱米颱風暴風圈最快今(25日)晚間脫離台灣陸地，不過根據中央氣象署最新風雨預測，離島4地區明日清晨風力仍達停班課標準，本島也有10縣市山區雨量達標。氣象署將於11時40分說明颱風最新動態，《東森新媒體ETtoday》全程直播。

凱米10時的中心位置在新竹西方約 100 公里之處，以每小時10轉14公里速度，向西北西轉西北進行，近中心最大風速每秒 43 公尺，相當於 14 級風，瞬間最大陣風每秒 53 公尺，相當於 16 級風，七級風平均暴風半徑250公里。

▲▼氣象署08:40說明。（圖／氣象署YouTube）

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▲氣象署說明颱風動態。（圖／氣象署YouTube）

氣象署預估凱米暴風圈最快今日晚間脫離台灣陸地，不過根據最新風雨預測資料，明日清晨蘭嶼綠島陣風9-10級轉8-9級、澎湖縣陣風為10-11級、連江縣陣風為10-11級、金門縣陣風為9-10級，達到停班課標準；未來24小雨量部分，新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、台東縣山區也達標。是否停班停課，仍由各縣市政府自行決定。

氣象署提醒，颱風外圍環流挾帶對流雲系、西南風水氣相當多，中部、南部可能出現大豪雨，高雄及屏東部分地區累積雨量已經突破1千毫米，須留意強風豪雨。
 

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