已達複合致災性雨量！台東延平進行預防性撤離　南橫部分封路

▲台東關山警分局協助民眾進行「預警性撤離」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

因應強颱「凱米颱風」來襲，台東縣延平鄉公所依據中央氣象局所發布大雨至大豪雨等級降雨特報，於24日21時30分許，將武陵村位處於「土石紅色流警戒區」或是「潛勢地區保全戶」的3至4鄰居民「預防性撤離」，移至延平鄉托收容中心。關山警察分局武陵派出所所長邱宏仁冒著風雨協助公所人員挨家挨戶予以勸離，並使用巡邏車擴音器請民眾配合，以確保民眾人身安全。總計撤離人數男2人及女4人，合計6人，另外依親部分15人，全數於22時30分撤離完畢。

另公路局南區養護工程分局於24日19時15分再次發出公告，有關台20線南橫公路受凱米颱風來襲，依據中央氣象局氣象情資判斷轄區預估雨量300-490mm/24hr(豪雨至大豪雨)接近超大豪雨等級雨量，且經研判台東山區總雨量將達1,200mm，恐將達到莫拉克颱風降雨等級，已屬複合致災性危險雨量，經評估道路阻斷風險高達90%以上。

為確保用路人行車安全，已於7月24日下午7時起預警性封閉台20線南橫公路東端向陽至霧鹿間(149k～181k)路段，禁止人車通行，以維護用路人行車安全，將視颱風過後道路災害狀況及巡查確認安全無虞後，再行開放通車。關山警察分局霧鹿派出所所長胡松俊仁接獲公告後，隨即配合路權單位人員，於所前擺設交通錐及道路封閉告示牌，提醒民眾切勿通過，以免發生意外事故。



另一方面，霧鹿派出所所長胡松俊仁於24日16時許，以巡邏車播音方式，走遍部落每個角落，提醒民眾務必要做好防颱措施，以免造成損失。除此之外，強颱「凱米颱風」所挾帶的風雨，於昨(24)日夜間19時2分及21時30分，分別造成台9線339公里及延平鄉下里路2號前，路樹倒下於路中阻礙交通，所幸鹿野分駐所巡佐侯榮家、警員林芮綺及所長劉牧、警員林忠德獲報後即刻趕往，並擺放交通錐示警及通報路權單位，於1小時內便將倒臥路樹移除，恢復正常通行，有效防制事故的發生。



關山警察分局溫馨叮嚀，強颱「凱米颱風」不容小覷，請民眾做好防颱準備，若無必要請勿出門。若遇有路況，請撥打110，或是當地分駐(派出)所報案，並將車輛及人員移動至安全處所，以免發生意外。警察將視天候狀況儘速前往，並轉知路權單位協同處置，以維護民眾生命財產安全。