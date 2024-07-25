　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

川普當選「習近平也頭痛」！矢板看他還在記恨郭台銘　「收保護費」對台有利

 記者李芸樺／台北報導

原本只是兩個老人在叫囂的無聊美國大選，因為川普遭槍擊及逼宮「換登」後而有震撼性轉變，但接棒的賀錦麗真的比拜登更爛更好打？「天選之人」川普已經一隻腳踏進白宮了嗎？資深政治評論員矢板明夫分析戲劇張力十足的選戰，他說就算是川普當選「習近平也頭痛」，因為狂妄如他都有一個堅持！

▲▼ 政治評論員矢板明夫。（圖／《豈有此呂》）

▲政治評論員矢板明夫。（圖／《豈有此呂》）

那川普當選對台灣有什麼影響呢？矢板表示，郭台銘沒有去威斯康辛投資100億美元建園區，導致川普製造業回歸的政見跳票被笑「川普一直是有情緒的」，把帳算在台灣人身上，所以台灣該說明郭台銘和台灣不一樣。但他認為「收保護費」對台灣反而有利。

▲▼ 政治評論員矢板明夫。（圖／《豈有此呂》）

▲矢板明夫分析川普當選的美中台關係。（圖／《豈有此呂》）

更多矢板分析為何中美的矛盾調節不開？賀錦麗有哪個致命的動作讓日本人好難懂？請鎖定7月25日的《豈有此呂》。

▲▼ 政治評論員矢板明夫。（圖／《豈有此呂》）

▲呂捷品嘗鳳梨酥，說真的是鳳梨做的喔。（圖／《豈有此呂》）

阿，修但幾勒！呂捷老師吃得津津有味的是什麼？跟大家鄭重介紹，是ETtoday攜手9大知名鳳梨酥品牌，法朋、高女婿、吳寶春、三萩茶會、山腳傳奇、樂米工坊、陳允寶泉、深緣及水和不二緻果，推出獨具創意的9宮格禮盒。只要加入ETtoday會員，可以用7折優惠搶購！還能抽日本來回機票和超高級Buffet餐券！現在就去買https://bit.ly/3ybxl5g

▲▼ 政治評論員矢板明夫。（圖／《豈有此呂》）

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

ET快訊
八掌溪溢堤！直擊影片曝光　凱米豪雨淹嘉義
高雄旗山「濟公像」被淹！　旗山溪暴漲緊急封橋
23歲女踩積水「1秒倒地慘死」　友人救援碰一下跟著陪葬
松機降落2次都失敗！華航機長「戰勝凱米」桃機降落　乘客激動鼓
大雷雨炸高雄！風切聲「咻」整晚　恐怖影片曝光
凱米繞一圈才登陸！　鄭明典「沒見過類似颱風」揭2重點
凱米「翻越雪山山脈」！　中南部重頭戲今天才開始

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

川普當選「習近平也頭痛」！　矢板明夫：「收保護費」對台有利

大巨蛋演唱會卡在哪？陳宥丞曝「廠商也不敢辦」　憂回音害品質不佳

陳耀訓拒改單！消保官：颱風不可歸責消費者　不宜自訂這1規定

偷跑？臉書提前30分鐘發「北北基桃停班課」　蔣萬安：小編測試時誤發

10級暴風圈將經過新北！　侯友宜：將啟用87台抽水機組

快訊／凱米威力強颱風假再一天！　「北北基桃」25日停止上班上課

太想放假？網傳蔣萬安私訊放颱風假　北市府澄清假消息：不要P圖

凱米恐怖風雨強襲！高雄明續放颱風假　陳其邁警告：不要出門

快訊／「已達停班停課標準！」　侯友宜：北北基桃將一起宣布

快訊／台南、高雄、屏東25日「萬安演習」取消　也不發手機告警

花蓮中興路與中美十街口,屋頂被吹落地面,砸中車

花蓮屋頂掀飛「女兒牆6樓砸落」！2人車內遭重砸　1人無呼吸心跳

中颱凱米觸陸風雨漸增　移動變慢南北擺盪打轉

#凱米強颱 暴風圈壟罩　花蓮招牌吹落馬路中

#美國 座頭鯨衝破水面撞翻船！ 2漁民被「拋飛落海」

驚悚畫面曝！凱米強颱吹倒路樹　無辜女騎士慘壓...命危送醫

凱米強颱預計穿越北台灣陸地　9縣市最高等級「超大豪雨」預報

凱米在外海打轉「V型登陸」　氣象署：宜花迎眼牆最強風雨

凱米「雙眼牆」增強變快！　核心直衝宜花恐有超大豪雨

台中明天繼續放颱風假？盧秀燕回應了...曝返台、放假決策過程

川普當選「習近平也頭痛」！　矢板明夫：「收保護費」對台有利

大巨蛋演唱會卡在哪？陳宥丞曝「廠商也不敢辦」　憂回音害品質不佳

陳耀訓拒改單！消保官：颱風不可歸責消費者　不宜自訂這1規定

偷跑？臉書提前30分鐘發「北北基桃停班課」　蔣萬安：小編測試時誤發

10級暴風圈將經過新北！　侯友宜：將啟用87台抽水機組

快訊／凱米威力強颱風假再一天！　「北北基桃」25日停止上班上課

太想放假？網傳蔣萬安私訊放颱風假　北市府澄清假消息：不要P圖

凱米恐怖風雨強襲！高雄明續放颱風假　陳其邁警告：不要出門

快訊／「已達停班停課標準！」　侯友宜：北北基桃將一起宣布

快訊／台南、高雄、屏東25日「萬安演習」取消　也不發手機告警

溪水淹沒橋面瞬間畫面曝光！　高雄人喊不妙：大雨連下5小時

小孟老師／7月25日星座運勢　天秤求愛獲得回應

凱米狂降雨釀8縣市淹水「一級警戒區曝」　17水庫洩洪中

八掌溪溢堤！直擊影片曝光　凱米豪雨淹嘉義

川普當選「習近平也頭痛」！　矢板明夫：「收保護費」對台有利

高雄旗山「濟公像」被淹！　旗山溪暴漲緊急封橋

美官員：自作戰概念及軍事部署著手強化台嚇阻力

凱米豪雨炸高雄！　岡山「水淹腳踝」馬路變漂漂河

納坦雅胡赴美演說感謝川拜　強調兩國同仇敵愾

歐陽妮妮剛爆懷孕「深夜被證實已和張書豪結婚」！0偽裝現身戶政事務所

泰國3A級金枕頭榴槤 買2送2 肉多厚實籽又小

政治熱門新聞

快訊／凱米威力強颱風假再一天！　「北北基桃」25日停止上班上課

陳耀訓拒改單！消保官：颱風不可歸責消費者

川普討要保護費　前空軍副司令喊「沒問題」：售台66架F-35

臉書提前發停班課　蔣：小編誤發

大巨蛋演唱會卡在哪？他曝：廠商也不敢辦

賴清德：這麼大的雨下在哪個城市不會淹水？

揭「軍公教加薪3%」高官薪資　媒體人分析：綠營讓在野黨不敢杯葛

快訊／「已達停班停課標準！」　侯友宜：北北基桃將一起宣布

網傳蔣萬安私訊放假　北市澄清假消息

快訊／台南、高雄、屏東25日「萬安演習」取消　也不發手機告警

凱米來襲逼出盧主播！盧秀燕現身颱風動態圖

基北北桃明停班課　外送員不得出勤

北市YouBike、共享機車24日停止營運

10級暴風圈將經過新北！　侯友宜：將啟用87台抽水機組

更多熱門

相關新聞

納坦雅胡赴美演說感謝川拜　強調兩國同仇敵愾

納坦雅胡赴美演說感謝川拜　強調兩國同仇敵愾

以色列總理納坦雅胡今天對美國國會發表演說，稱讚前總統川普支持以色列，感謝現任總統拜登努力營救遭哈瑪斯綁架的人質，並強調「我們的敵人就是你們的敵人」。

刺殺川普！　fbi局長曝：槍手2小時前先飛無人機勘查

刺殺川普！　fbi局長曝：槍手2小時前先飛無人機勘查

《FOX》邀川普與賀錦麗　9／17總統大選辯論

《FOX》邀川普與賀錦麗　9／17總統大選辯論

賀錦麗搭檔是誰　民主黨金主點名3人選

賀錦麗搭檔是誰　民主黨金主點名3人選

賀錦麗接手競選帳戶　川普陣營批違規

賀錦麗接手競選帳戶　川普陣營批違規

關鍵字：

呂捷豈有此呂矢板明夫川普拜登郭台銘保護費

讀者迴響

熱門新聞

凱米摸台灣繞一圈　結構異常完整

凱米0時南澳登陸「降雨才剛開始」

凱米出海大雷雨炸中南部　陸警晚上解除

LIVE／凱米加速登陸　氣象署再發強風告警

花蓮女兒牆砸死護理師！　家屬悲痛：不可能白目颱風出遊玩

女踩積水倒地慘死　友救援跟著陪葬

華航機長「戰勝凱米」乘客激動鼓掌

凱米「翻越雪山山脈」！　中南部重頭戲今天才開始

全台7／25「停班停課」懶人包

花蓮女兒牆砸1死1傷！目擊者還原現場

風力發電「破220萬瓩」相當核三發電量

124萬存股族注意！3官股金融業宣布　8／8除息

快訊／凱米威力強颱風假再一天！　「北北基桃」25日停止上班上課

西瓜輸了！「1蔬菜」含水量飆96.9%　減肥又去水腫

颱風天直播海景　三仙台鏡頭君陣亡

更多

最夯影音

更多

花蓮中興路與中美十街口,屋頂被吹落地面,砸中車

花蓮屋頂掀飛「女兒牆6樓砸落」！2人車內遭重砸　1人無呼吸心跳

中颱凱米觸陸風雨漸增　移動變慢南北擺盪打轉

#凱米強颱 暴風圈壟罩　花蓮招牌吹落馬路中

#美國 座頭鯨衝破水面撞翻船！ 2漁民被「拋飛落海」

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面