川普當選「習近平也頭痛」！　矢板明夫：「收保護費」對台有利

記者李芸樺／台北報導

原本只是兩個老人在叫囂的無聊美國大選，因為川普遭槍擊及逼宮「換登」後而有震撼性轉變，但接棒的賀錦麗真的比拜登更爛更好打？「天選之人」川普已經一隻腳踏進白宮了嗎？資深政治評論員矢板明夫分析戲劇張力十足的選戰，他說就算是川普當選「習近平也頭痛」，因為狂妄如他都有一個堅持！

▲政治評論員矢板明夫。（圖／《豈有此呂》）

那川普當選對台灣有什麼影響呢？矢板表示，郭台銘沒有去威斯康辛投資100億美元建園區，導致川普製造業回歸的政見跳票被笑「川普一直是有情緒的」，把帳算在台灣人身上，所以台灣該說明郭台銘和台灣不一樣。但他認為「收保護費」對台灣反而有利。

▲矢板明夫分析川普當選的美中台關係。（圖／《豈有此呂》）

更多矢板分析為何中美的矛盾調節不開？賀錦麗有哪個致命的動作讓日本人好難懂？請鎖定7月25日的《豈有此呂》。

▲呂捷品嘗鳳梨酥，說真的是鳳梨做的喔。（圖／《豈有此呂》）

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