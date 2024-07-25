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烏克蘭外長訪中　美媒：尋求結束戰爭之道

▲▼烏克蘭士兵操作2S1康乃馨自走砲。（圖／路透社）

▲俄烏戰爭已持續3年。（圖／路透社）

文／中央社

烏克蘭總統澤倫斯基近日首次暗示，有意願與俄羅斯就結束烏克蘭戰爭進行談判，而烏克蘭外交部長庫列巴今日起訪中；美媒報導，烏方主要議題包括尋求結束俄羅斯侵略戰爭之道，及中國可能發揮的作用。

中國外交部發言人毛寧22日宣布，應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，庫列巴（Dmytro Kuleba）將於7月23日至26日訪中。 俄烏戰爭自2022年開打至今，迄今戰事已持續了兩年半之久，目前情勢似乎有可能轉變。

美國共和黨籍總統候選人川普19日表示，已和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通過電話，承諾要透過談判協商來終結俄烏戰爭。

美國之音今天報導，澤倫斯基上週在向全國發表談話時首次暗示，有意願與俄羅斯就結束烏克蘭戰爭進行談判。烏克蘭希望於今年11月舉行第2次烏克蘭和平高峰會，澤倫斯基建議俄羅斯派一個代表團出席。

雖然中國迄今從未譴責俄羅斯入侵烏克蘭，並對俄羅斯提供了一系列軍民兩用的物資供給，但烏克蘭對北京的批評一直很謹慎，直至6月初新加坡舉行的香格里拉對話會議上第一次對中國提出了批評，稱「俄羅斯利用中國在該地區的影響力和利用中國外交官，盡一切努力破壞瑞士和平高峰會」。

澤倫斯基先前曾表示，只有世界強國才能成功結束戰爭，例如中國和美國。 此時，中方邀請庫列巴訪問，這也是俄烏戰爭爆發以來烏克蘭外長首次訪中。據烏克蘭外交部的聲明，庫列巴訪中的主要議題包括尋求結束俄羅斯侵略戰爭的途徑，以及在實現穩定和公正和平的問題上，中國可能發揮的作用。

6月16至17日，90多個國家領導人在瑞士參加首屆烏克蘭和平峰會，絕大多數國家重申支持烏克蘭獨立和領土完整，同時也強調俄羅斯必須參與磋商，以實現持久和公正的和平。 中國沒有參加瑞士峰會，但與巴西於5月23日聯合發表了另一項6點和平計劃，稱他們支持舉行一場得到戰爭雙方承認的國際和平會議。

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