陸央企華潤置地高層「暴力侵犯」女下屬　被警方帶走調查





▲華潤置地中西部大區總經理陳剛。（圖／翻攝自經濟觀察網）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸央企華潤置地中西部大區總經理陳剛，近日因涉嫌暴力侵犯並毆打女下屬被大陸警方調查。對此，公司證實表示，公司高度重視並已第一時間向警方了解情況，對陳剛涉嫌毆打下屬行為已給予免職處理。公司對任何員工的任何違紀違法行為絕不姑息，依紀依規嚴肅處理。

據《經濟觀察網》報導，2024年7月19日至23日，多位來自四川當地的消息人士透露，時任華潤置地有限公司中西部大區總經理陳剛，近日因涉嫌暴力侵犯女下屬，已被警方調查。

7月23日，陳剛涉嫌侵犯的被害人表示，陳剛是在2024年7月17日對其實施的暴力傷害，她當天就報警了。公安部門隨後出警，將陳剛帶走。

這位女士同時表示，事發以來，她的狀態一直不太好。

陳剛在華潤置地公司工作多年，曾任東北大區長春城市總經理、東北大區總經理、華東大區總經理等職。2018年之後，他又以華潤置地副總裁兼華東大區總經理，參加了多項公開活動。

華潤置地是大陸國務院國資委所轄央企之一華潤（集團）有限公司旗下負責房地產開發運營的公司。該公司官方網站介紹，華潤置地於1994年改組成立，1996年在香港聯合交易所掛牌上市。2023年，華潤置地實現營業收入2511億元人民幣，核心淨利潤278億元人民幣，實現簽約額3070億元人民幣，位居大陸房地產行業第四位。