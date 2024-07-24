13縣市882條溪流「土石流黃色警戒」　38處注意大規模崩塌

▲全台13縣市882條溪流發布黃色土石流警戒。（圖／農村及水保署提供）

記者楊惠琪／台北報導

強颱凱米挾豪雨襲台，各地風雨漸強，農業部農村發展及水土保持署今（24日）中午針對新北市、桃園市、苗栗縣、新竹縣、台中市、宜蘭縣、花蓮縣、雲林縣、南投縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣等13縣市，發布882條土石流黃色警戒。另對新北市、宜蘭縣等10縣市38處發布大規模崩塌黃色警戒，提醒民眾進行必要撤離與避難。

農村水保署指出，根據最新的觀測資料，新北市、桃園市、苗栗縣、新竹縣、台中市、宜蘭縣、花蓮縣、雲林縣、南投縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣等13縣市，共有50個鄉鎮、296個村里，境內有882條潛勢溪流已達「黃色警戒」，預測雨量已達土石流警戒基準值。

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農村水保署也發布38處大規模崩塌黃色警戒，分布於屏東縣霧臺鄉佳暮村、大武村、阿禮村、來義鄉來義村；高雄市茂林區萬山里、六龜區寶來里、興龍里、桃源區寶山里；台中市和平區梨山里、達觀里；南投縣鹿谷鄉和雅村、仁愛鄉精英村、國姓鄉南港村。

此外，還包括嘉義縣阿里山鄉樂野村、山美村、番路鄉公田村、梅山鄉太和村、瑞里村、竹崎鄉文峰村、白杞村、中埔鄉東興村；新北市汐止區東山里；新竹縣五峰鄉大隘村、尖石鄉秀巒村、梅花村；苗栗縣泰安鄉大興村、中興村；宜蘭縣大同鄉太平村，桃園市復興區華陵里等，地方政府應進行疏散避難勸告。詳情可參考土石流及大規模崩塌防災資訊網。



農村水保署發布882條土石流黃色警戒，縣市分布如下：

台中市：和平區達觀里、自由里、南勢里、天輪里、博愛里、平等里、梨山里，

新竹縣：五峰鄉大隘村、桃山村、花園村、竹林村，尖石鄉新樂村、嘉樂村、錦屏村、秀巒村、梅花村、玉峰村、義興村。

南投縣：仁愛鄉新生村、互助村、南豐村、親愛村、萬豐村、法治村、春陽村、精英村、發祥村，埔里鎮南村里、桃米里、成功里、麒麟里、水頭里、枇杷里、蜈蚣里、牛眠里、福興里，魚池鄉五城村、日月村、大林村、東光村、新城村，水里鄉車埕村、新興村、新城村、玉峰村、興隆村、上安村、郡坑村、新山村、頂崁村、民和村、鉅工村、水里村，國姓鄉長流村、長豐村、大旗村、乾溝村、柑林村、南港村、北港村、長福村、福龜村、大石村，竹山鎮中央里、延平里、秀林里、瑞竹里、桶頭里，鹿谷鄉初鄉村、竹林村、和雅村、內湖村、鳳凰村、永隆村、瑞田村，信義鄉潭南村、地利村、雙龍村、人和村、明德村、豐丘村、自強村、羅娜村、神木村、同富村、東埔村、望美村。

宜蘭縣：大同鄉崙埤村、松羅村、英士村、樂水村、太平村、茂安村、四季村、南山村、寒 溪村、復興村，南澳鄉金洋村、武塔村、金岳村、碧候村、南澳村、東岳村、澳花村，蘇澳鎮南建里、長安里、蘇北里、聖愛里、聖湖里、永春里、永樂里、朝陽里、東澳里。

花蓮縣：秀林鄉富世村、文蘭村、銅門村、水源村、 佳民村、景美村、秀林村、崇德村、和平村，壽豐鄉池南村、志學村、豐山村、樹湖村、溪口村、米棧村、水璉村、鹽寮村、月眉村，吉安鄉太昌村、南華村、福興村，花蓮市國福里。

台南市：東山區高原里、南勢里、青山里，楠西區密枝里、照興里、龜丹里、灣丘里，南化區關山里、玉山里。

屏東縣：霧臺鄉霧臺村、阿禮村，三地門鄉青葉村、青山村、安坡村、口社村、達來村，瑪家鄉北葉村、佳義村、瑪家村、涼山村，泰武鄉萬安村、佳平村、平和村、泰武村，來義鄉來義村、義林村、古樓村、丹林村、文樂村、望嘉村，春日鄉力里村、歸崇村、古華村，獅子鄉南世村、內獅村、獅子村、丹路村、竹坑村、內文村、草埔村，枋山鄉善餘村。

苗栗縣：泰安鄉八卦村、錦水村、清安村、中興村、士林村、象鼻村、梅園村。

桃園市：復興區三民里、澤仁里、奎輝里、長興里、羅浮里、高義里、三光里、華陵里、義盛里、霞雲里。

高雄市：那瑪夏區達卡努瓦里、瑪雅里、南沙魯里，甲仙區小林里、關山里、和安里、大田里、東安里、西安里，杉林區木梓里、集來里，旗山區東平里，美濃區中圳里、福安里、獅山里、廣林里，桃源區建山里、梅山里、復興里、桃源里、勤和里、拉芙蘭里、高中里，六龜區寶來里、文武里、大津里、中興里、興龍里、新發里、荖濃里、六龜里，茂林區多納里、茂林里、萬山里。

雲林縣：古坑鄉華山村、桂林村、樟湖村、草嶺村。

新北市：三峽區弘道里、金圳里、五寮里、插角里、有木里、竹崙里、安坑里、嘉添里，新店區日興里、雙城里、德安里、塗潭里、廣興里、龜山里、屈尺里、粗坑里、雙坑里、員潭里、美潭里、青潭里、中興里，烏來區信賢里、福山里、忠治里，汐止區烘內里、長青里、白雲里、茄苳里、保新里、東山里。

嘉義縣：梅山鄉龍眼村、圳南村、瑞里村、安靖村、太和村、瑞峰村，竹崎鄉文峰村、緞繻村、桃源村、塘興村、光華村、中和村、復金村，番路鄉大湖村、下坑村、觸口村、公興村、公田村，中埔鄉東興村、石弄村、中崙村、瑞豐村，大埔鄉永樂村、茄苳村、大埔村、和平村，阿里山鄉豐山村、來吉村、樂野村、達邦村、里佳村、山美村、茶山村、新美村、十字村。

