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台南最佛自助餐吸人潮！巷內停滿機車擋路　警曝138張罰單說話了

▲有網友駕駛小客車23日下午開車轉進台南市東區富農街某自助餐店巷弄內，因停滿來巷口自助餐包店便當而斜插的機車，網友車輛開不過去而狂按喇趴飆罵。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

▲有網友23日下午開車轉進台南市東區富農街某自助餐店巷弄內，因巷口停滿到自助餐店買便當而斜插的機車，網友車輛開不過去而狂按喇趴飆罵。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

記者林東良／台南報導

有網友PO文指23日下午開車轉進台南市東區富農街某自助餐店巷弄內，因為左右兩邊都停滿來巷口自助餐店買便當而斜插的機車，網友車輛開不過去而狂按喇趴飆罵，最後出現一名女子幫忙移車，才終於「勉強」通過，台南市警一分局指出，警方未接獲報案檢舉，但會加強該處交通取締。

第一分局後甲派出所所長張許世賢指出，有關網路社群貼文稱台南市東區富農街某自助餐店旁巷口，因民眾機車違規停放，致自小客車無法順利通行案，23日一分局尚未接獲報案檢舉。惟今年迄今，針對該路段違規停車已舉發138件。

▲第一分局後甲派出所所長張許世賢指出，一分局尚未接獲報案檢舉，惟今年迄今，針對該路段違規停車已舉發138件。（圖／記者林東良翻攝）

▲第一分局後甲派出所所長張許世賢指出，一分局尚未接獲報案檢舉，惟今年迄今，針對該路段違規停車已舉發138件。（圖／記者林東良翻攝）

一分局呼籲路口10公尺均有畫設禁止臨時停車標線，用路人停車應遵循標誌標線停放，以維其他用路人安全。

23日下午5時許，接近晚餐時間，台南市東區富農路二段65巷的巷子，左右兩邊都被斜插的機車停滿，有網友開車想通行，但根本過不去，只好狂按喇叭，叫罵：「摩托車移一下」，最後有人出來幫忙移車，駕駛才「勉強」通過。

據了解，該家大排檔自助餐店，在網路上擁有4星好評，還曾經上了《熱血玩台南》粉專，被譽為「全台南最佛的自助餐」，不但菜色種類多，裝滿一個便當還不用100元。吸引多民眾前往包買便當，但也造成該店附近停車秩序混亂。

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