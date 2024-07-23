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大陸 大陸焦點 特派現場

三中全會後美企高管組團訪華　成員包括蘋果、高通、波音

▲▼ 王毅與美企高管代表團合影。（圖／中國外交部）

▲王毅與美企高管代表團合影。（圖／中國外交部）

記者蔡儀潔／綜合報導

中共「三中全會」18日落幕後，蘋果、高通等美企高管組團訪華，並於22日下午在北京人民大會堂與大陸官員會見。港媒《南華早報》指出，三中全會結束後不久，外國商界就派出如此高層級的訪團，這並不常見。

據大陸官媒「玉淵潭天」報導，三中全會剛結束，一群美企高管就迫不及待地「跑步」來華，他們22日下午提前1小時就等候在人民大會堂內，期待著與中方的會見。

報導同時發布了一段34秒的影片，畫面顯示，該團美企高管紛紛步入人民大會堂，成員包括美中貿易全國委員會主席兼代表團團長、聯邦快遞總裁兼首席執行官芮思博、高盛集團總裁兼首席運營官溫澤恩、蘋果首席運營官傑夫威廉斯、波音國際集團總裁布蘭登納爾遜、美國教育考試服務中心首席CEO宋安民、新風醫療副董事長李碧菁及美光科技總裁梅赫羅特拉等。

報導稱，此次訪問名單都是在中國擁有龐大業務的「老熟人」，他們此次的行程安排也比較臨時和匆忙。其中一人不斷強調「中美關係非常重要」。

報導強調，從美企對中國下一步改革方向高度關注可以看出，他們與中國合作的意願不僅沒有減少，反而在加強，中國的市場依舊充滿吸引力。

據大陸官方釋出的訊息，美企團分別與大陸外長王毅、大陸國務院副總理何立峰、貿促會會長任鴻斌等進行會面。王毅向代表團表示，「你們是全會後首個來訪的美國工商界代表團，可在第一時間感知中國進一步全面深化改革的新氣象，可以說來得恰逢其時。」

王毅進一步介紹了三中全會決定是高水平對外開放的重要舉措，強調中方願在平等和相互尊重基礎上，同世界各國加強交流交融，在實現世界現代化道路上攜手同行。

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