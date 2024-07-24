凱米來亂！歌詩達郵輪3度改行程停高雄　上千旅客占大廳怒喊退錢

▲遊客不滿歌詩達一直改行程，在大廳怒喊退錢。（圖／翻攝自臉書「記者爆料網-公開版」）

記者蔡玟君／綜合報導

凱米颱風來襲不只讓空中航班大亂，也影響遊輪行程。就有網友發文爆料，搭歌詩達郵輪要去日本玩，卻因為颱風導致5天行程直接縮水成4天並提早返台。旅客抱怨，船公司3度更改行程，最後還得在高雄下船、要自己想辦法回基隆，讓上千名旅客擠在大廳怒吼要求退錢。

網友在臉書「記者爆料團網-公開版」貼文指出，原訂21日搭歌詩達郵輪到日本沖繩玩5天4夜，但受到颱風影響，最後5天行程變成4天，只有半天在沖繩，其餘時間都在船上，且明明是基隆港出發，結果讓旅客在高雄港下船，還要自行北上。網友怒指，船公司一直更改行程也不認錯、沒有任何配套方案，反而將所有責任推給颱風，因此讓所有人氣到在大廳抗議。

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有其他網友在下面留言，其實最大爭議是另一艘挪威奮進號原訂去沖繩改成香港，但也能選擇退費不去，所以沒人抗議，但歌詩達卻沒有給旅客取消的選項，導致不去不行、又一直改行程，才會讓旅客那麼憤怒。

不過也有許多網友認為，購買行程簽訂契約時就有條款，會因氣候問題更改行程，且郵輪要負責所有旅客和船員的安全，為了安全而提早返航是對的。此次爭議直至截稿為止，尚未取得歌詩達的回應。