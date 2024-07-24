這次不只是颱風　鄭明典示警：而是整個季風槽北抬上來

▲凱米的雲系相當寬廣。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

中度颱風凱米進逼，前氣象局長鄭明典在臉書表示，台灣全島都在警戒範圍！提醒注意風雨預報，山區尤其要小心，這次不只是個颱風，而是整個季風槽北抬上來。

氣象署觀測，颱風今早7時中心位置在宜蘭的東南方約230公里之處，以每小時11轉16公里速度，向西北西轉西北進行，近中心最大風速每秒45公尺（約每小時162公里），相當於14級風，瞬間最大陣風每秒55公尺（約每小時198公里），相當於16級風，其暴風圈逐漸進入台灣東半部、台中以北及嘉義以南陸地，對台灣各地及澎湖、馬祖將構成威脅，各地風雨逐漸增強，預計此颱風未來強度仍有稍增強的趨勢。

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▲▼最新颱風路徑及預報圖。（圖／氣象署）



氣象署指出，今天、周四颱風及其外圍環流影響，各地風雨明顯，有陣雨或雷雨並易有大雨或豪雨，尤其中南部及東北部山區有局部超大豪雨，嘉義以南地區及北部、東南部山區有局部大豪雨發生的機率。

氣象署說，凱米正以西北的方向朝台灣前進，暴風圈已在今天凌晨2時接觸陸地，中心則有機會在晚上從宜蘭或花蓮登陸，到了周四中心將進入台灣海峽，之後往福建前進；提醒大家，颱風中心在接近陸地的過程中，受地形影響路徑仍會有變化，些微的變化有可能影響到各地風雨的大小，請留意最新預報資訊，做好防颱準備。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



▲▼周四雨區預報圖。（圖／氣象署）

