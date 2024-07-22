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大陸 大陸焦點 特派現場

「霸王茶姬」找上門求刪負評　網：已經構成威脅

▲霸王茶姬直接找上門，要求刪除負評。（圖／翻攝自霸王茶姬官網）

▲霸王茶姬直接找上門，要求刪除負評。（圖／翻攝自霸王茶姬官網）

記者陳香菱／綜合報導

有一名網友在大陸知名手搖飲「霸王茶姬」點了一杯飲料，覺得與之前喝到的味道不太一樣，就在外送平台上給店家負評，卻被直接找上門，要求刪除負評。許多人認為，「找上門其實已經構成威脅了」。

根據星視頻，原PO表示，他在四川成都的「霸王茶姬」點了一杯花田烏龍，覺得與之前喝到的味道不一樣，像是茶水加糖漿，連奶味都沒有，就在外送平台上給負評，卻被霸王茶姬的員工在沒通知的情況下，第二天直接找上門，要求刪除平台的負評，這樣的行為讓他感到害怕。

對此，霸王茶姬店長指出，當時外送人員和平台都打不通電話，店員才直接上門拜訪，想溝通負評的問題。霸王茶姬客服人員也表示，因為顧客給了負評，店家想要和顧客友善溝通，看是哪裡需要改進。

美團外送平台則回應，不允許店家直接找客人刪除負評，「如果情況嚴重，將會考慮停止與店家合作」，目前仍在調查，店家是否有要求客人刪除評論的「前科」。

根據「霸王茶姬」官網介紹，他們是從雲南茶馬古道出發，以東方茶會世界友，花了7年時間，陸續在不同地區開分店， 甚至走出國際，在馬來西亞、泰國和新加坡等地開店，全球門市已突破4500家店。

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