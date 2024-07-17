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大陸 大陸焦點 特派現場

手搖店員被客訴！霸王茶姬竟「大字報」貼出個資　挨批好大威風

▲▼霸王茶姬。（圖／翻攝自官網）

▲霸王茶姬今年第一季度的總銷售超過58億元人民幣。（圖／翻攝自官網）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸知名手搖飲「霸王茶姬」近日爆出醜聞，一名女員工離職後被店方張貼公示批評，並公布了身分證號碼，她同時透露平常上班時就被店長打壓。隨著事件發酵，霸王茶姬發文道歉，並對涉事門店負責人與區域管理負責人進行停職調查。

綜合陸媒報導，一名女子在社交平台發文稱，離職後被張貼身份證號公示，且上班時就被店長打壓。畫面可見，公示上寫著，扶溝一峰廣場員工楚某某，多次違反公司規定，造成不良影響，經公司研究，給予開除拉黑處分，三年內不得從事霸王茶姬任何相關工作。

▼公示內容。（圖／翻攝自微博）

▲▼霸王茶姬。（圖／翻攝自微博）

涉事女子表示，事後聯繫了門店，而對方稱只貼了1個小時，目的是給督導看；她抗議自己已經離職了為什麼還要張貼，且身份證號被曝光，對方則回應，如果要鬧去分公司，不要找他。事發後，霸王茶姬官方帳號被網友洗屏評論該事件，認為此舉侵權，「好大的威風啊」。

涉事霸王茶姬工作人員15日回應稱，該員工與顧客發生爭執遭投訴，公告是為安撫顧客，上面的身份證資料是假的不是員工本人的，告示也從來沒有貼出來過，打印出來當天就不知道扔哪裡了。

霸王茶姬區域代理商指出，目前已經將該店長停職，初步調查是，身份證號碼是店長心血來潮瞎編的，不是她本人的，具體情況仍在調查中，後續將會發布通知。

霸王茶姬官方微博則出致歉回應，並稱已要求門店立即「撤銷公示」，並與公司一起聯繫該夥伴，進行道歉和慰問；公司對涉事門店負責人與區域管理負責人進行停職調查，並成立專項小組赴當地進行信息和情況複實，對此事進行深入調查了解，待理清事實後對內部夥伴與外界公布相關情況。

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