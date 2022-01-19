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心房顫動死亡率高2倍！輕忽當心中風找上門 　醫：控制三高

▲民眾如出現心悸、暈眩、胸痛等症狀，儘速就醫。（圖／門諾醫院提供，下同）

民眾如出現心悸、暈眩、胸痛等症狀，儘速就醫。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

75歲的張阿嬤最近覺得心跳忽快忽慢、還有心悸和胸悶的感覺，但因為這感覺時好時壞，阿嬤也就不理會。沒想到有天晚上看電視時，阿嬤突然頭暈、講話變的口齒不清、甚至眼歪嘴斜直流口水，經家人緊急送醫，醫師推測為「心房顫動」導致的腦中風，所幸治療後阿嬤復原狀況良好，也讓家屬安心許多。
 
心房顫動是最常見的一種心律不整，也可說是無形的殺手，很多病人因為症狀不明顯容易忽視，根據統計，台灣65歲以上民眾大約每20人中就有1人有心房顫動，80歲以上者，盛行率更提高到每10人中就有1人。

醫師表示，心房顫動使心房的收縮功能變差後，心房內有一部分的血液流動不佳，就容易凝結出血塊，一旦血塊隨血液沖出心臟流到血管，就有可能堵塞腦血管造成缺血性腦中風，或是流到其他地方，例如堵塞下肢動脈造成下肢壞死，或是堵塞腸動脈造成腸子缺血。

▲民眾如出現心悸、暈眩、胸痛等症狀，儘速就醫。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲▼醫師建議留意自己的脈搏跳動，如出現心悸、暈眩、胸痛等症狀，儘速就醫對症下藥及早治療。
 
因為心房失去了正常收縮，心臟跳得不規則且非常快速，因此「心房顫動」的病人會出現心悸、胸悶、喘、四肢無力或頭暈目眩等不舒服症狀，甚至會暈厥。醫師指出，臨床上確實有些疾病容易引發心房顫動，包括各種心臟病（如風溼性瓣膜心臟病或心衰竭疾病等）、高血壓、糖尿病、高血脂，都是心房顫動的高風險族群。此外，甲狀腺亢進、嚴重貧血、抽菸或飲酒等也都可能引發心房顫動。但其實，年齡才是心房顫動最大的危險因子，除了上述症狀外，平時可以幫家中長者測量脈搏跳動是否規則，若脈搏跳動異常，可透過相關檢查工具與醫師評估確診，若年長者出現心房顫動時，務必及早就醫治療。

▲民眾如出現心悸、暈眩、胸痛等症狀，儘速就醫。（圖／門諾醫院提供，下同）

根據統計，只要病人一旦發現有心房顫動，就比正常人多了2倍的死亡、3倍的心臟衰竭以及5倍的腦中風風險，因此呼籲民眾提高警覺、規律用藥。陳翰興表示，除了靠抗凝血藥物減少中風的風險外，要降低心房顫動所帶來的種種風險，控制共病是最基本的，包括留意三高，規律的生活作息、少熬夜、少吃刺激性的食物、少碰菸酒；並適當運動和配合醫生治療服藥。
 
醫師強調，近來門診有許多民眾因接種疫苗後誘發心律不整，經檢查與問診結果，多屬於過度緊張所致，觀察後並無大礙。由於冬天早晚溫差大，醫師也建議民眾可留意自己的脈搏跳動，如出現心悸、暈眩、胸痛等症狀，儘速就醫才能對症下藥及早治療。
 

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