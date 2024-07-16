香港鼓勵中老年人重返職場　上班滿半年就發4萬元津貼！

▲香港缺工嚴重，政府鼓勵中老年人重返職場。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港勞工處15日宣布推出「再就業津貼試行計畫」（再就業計畫），鼓勵中高齡人士投入勞動市場，並從即日起開放登記。香港居民只要年滿40歲，且連續3個月以上沒有工作，就可以參加該計畫，在連續工作滿6個月後，獲得1萬港元（約3.9萬元新台幣）的津貼，並在滿12個月之後再獲1萬港元。

香港特首李家超在2023年的《施政報告》中宣布，推行為期3年的再就業計畫，旨在吸引更多中高齡人士重新投入工作。任何可在香港合法受僱的40歲及以上的香港居民，且已連續3個月及以上沒有從事任何獲得薪酬的工作，均可參加再就業計畫。

參加者連續完成6個月全職工作，可獲得1萬港元津貼，連續完成12個月全職工作可再獲得1萬港元津貼，完成兼職工作的參加者可獲得半額津貼。每位參加者在計畫推行期間最高可獲2萬港元再就業津貼。

此外，聘請再就業計畫參加者的雇主可同時參加「中高齡就業計畫」，並獲得在職培訓津貼。為鼓勵雇主聘請計畫參加者，香港勞工處會延長符合資格雇主在「中高齡就業計畫」下可獲在職培訓津貼的期限至6到12個月。

港府估計，該計畫可惠及6000名中高齡人士。目前服務機構已在全港設立12個服務點，發放計畫的申請表、接收津貼申請及處理查詢。

香港缺工情況嚴重，立法會去年夏天的《資料透視》文件顯示，受疫情影響，香港人口自2019年中期累計減少15.3萬人。疫情後，香港人力嚴重短缺，私營機構整體空缺從2021年3月的約3.93萬個，幾乎倍增至2023年3月的約7.78萬個，職缺率升至2.8%。

依產業分析，航空運輸業2023年3月的空缺率最高，達13.3%；其次為院舍照顧服務業（9.1%）、住宿服務業（7.4%）及保健服務業（4.2% ）。