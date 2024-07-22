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頭戴內褲、馬尾遮點！PTT驚見「變態蘿莉控板」　她心痛求高調　

▲▼ 「創意私房」會員跳樓亡 。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲蘇男為「創意私房會員」，19日跳樓身亡 。（圖／記者陸運陞翻攝）

網搜小組／劉維榛報導

41歲蘇姓男子是某補習班負責人，他被查出是「創意私房」的會員，甚至遭檢警搜出上百部不雅影片，至少數十名未成年少女受害，19日疑似畏罪跳樓自殺。事實上，蘇男還是PTT的現任站長，這讓網紅「德州媽媽」決定出聲爆料，PTT有個「蘿莉控板」，偷拍小孩露點畫面，「希望大家可以廣傳幫高調！」

「創意私房」一波未平一波又起，臉書粉專「德州媽媽沒有崩潰」發文痛斥，「PTT有個板叫KODOMO，蘿莉控板」，上面偷渡著偷拍路人小孩的照片，甚至搜集其他小孩吐舌頭的合集引出一些變態意淫，文章表面上討論芭蕾體操，但實際上卻是去找影片中幾乎露點的地方。

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德州媽媽直言，知道這件事已經知道很久了，所有人都叫她不要發文，因為可能會讓粉專暴露在更高風險之下，「但現在這個時機又讓我覺得now or never，不想因為可能改變不了什麼就靜默。」

德州媽媽說，正因為PTT平台不是法外之地，當初還是在台大校內網域架的，用著學術網路資源，應遵守學術規範，因此她不禁質疑「這樣的平台，為何可以讓KODOMO這種公然褻童版存在？」

最後，德州媽媽希望各界幫高調關注，並截圖KODOMO板內文章，像是有網友發問，比起光明正大拍，他更喜歡遠遠偷拍，接著稱「小蘿莉在廣場跳芭蕾...礙於家人在旁邊不敢拍正面，在美國要偷拍蘿莉壓力真的很大」；還有上傳台灣與國外女童芭蕾舞蹈的照片等。對此，德州媽媽嚴厲喊話，「這些恐怖帳號都很小心在規避，只能用輿論給PTT一點壓力了！」

文章曝光後，底下網友也感到氣憤，「我好生氣，只能留言幫高調」、「非常感謝妳願意PO這些，這個世界需要妳」、「這一定要幫高調，小孩需要有安心成長的環境」、「女孩子要平安健康的長大，好困難」、「幫高調，居然有這種地方」。

事後，德州媽媽在留言串再上傳一張截圖照，她嘆道「KODOMO的留言區也非常恐怖。一個小女孩，拍下頭戴內褲、用馬尾遮胸的照片，絕對不會是自己想到的，照片背後到底發生了什麼？我想到就很心痛。」

►文章由「德州媽媽沒有崩潰」授權提供。

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