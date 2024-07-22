被封最強明星賽！「7傳奇球星上場」太夢幻　球迷感動：無法超越了

▲王建民登板投球，讓大票球迷心情激動。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

中華職棒明星賽21日展開第二戰，傳奇球星王建民、洪一中、陳金鋒、彭政閔、葉君璋、林岳平及張建銘在第9局上演「夢幻對決」，讓不少球迷既感動又激動。事後也有不少網友大讚，今年真的是最強明星賽，「兩天都超頂」、「最後一局超值」、「以後明星賽怎麼辦？都沒辦法超越了」。

昨日明星賽進行到第9局，現場球迷起鬨，狂喊彭政閔的名字，起初恰恰婉拒，但在眾人期待下，還是作勢揮棒。接著現場球迷又狂喊其他人的名字，最後是由王建民率先走向投手丘，為這場「夢幻對決」揭開序幕。

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王建民對決洪一中、陳金鋒、彭政閔；張建銘上場打擊；林岳平上來投球；葉君璋蹲捕，7位傳奇球星合體，更讓現場觀眾、電視機前的球迷相當感動。

▲洪一中上場打擊。（圖／記者李毓康攝）

不少網友也在PTT的Baseball板上熱烈討論，「真的中職史上最強明星賽」、「最後一局開心到哭出來了」、「天花板了，以後也很難再拱出來了」、「一輩子難忘」、「頂爛！謝謝球員教練們、謝謝會長」、「所有哏都有了，真的頂」、「能再度看到恰恰站上打擊區已經無憾了」、「以前沒什麼在看明星賽的，這兩場超好看」、「太感動了！看到哭」。

還有網友直呼，「明年的明星賽很頭痛了，今年無法超越」、「明年怎辦」、「明年要怎麼比今年精彩啦我就問」、「明年怎麼超越」、「最頂，明年要怎麼辦？我看煩惱了」、「超越不了了啦」、「明年尷尬了」、「想不到要怎麼超越」、「無法超越了，今年太扯」。