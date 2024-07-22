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22歲陸女提分手…遭前男友「連捅16刀」亡！家屬淚：心肝脾肺全爛

▲▼22歲女子遭前男友殺害慘死。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

▲22歲女子遭前男友殺害慘死。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

記者鄭思楠／綜合報導

貴州麻江縣一名22歲女子近日在睡夢中，遭前男友持刀殺害，身中16刀慘死。家屬透露，雙方曾有婚約，後來因男方打人而退婚，未料招來殺身之禍。家屬透露稱，兇手「半夜4點入室殺人，一共捅了16刀」。

據《瀟湘晨報》報導，20日，貴州麻江縣公安局發布警情通報，2024年7月17日4時許，我縣杏山街道發生一起刑事案件。楊某（女，22歲，麻江縣人）被宋某（男，26歲，麻江縣人）持刀殺害。目前，宋男已被依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

▲▼22歲女子遭前男友殺害慘死。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

7月19日，有多名網友發聲稱，貴州麻江縣，自己一名女性家屬被一名曾和她訂過婚的宋男持刀殺害，「半夜4點入室殺人，一共捅了16刀。」

其中一名網友稱，受害者是自己的妹妹，2024年過年時妹妹和宋男在一起剛1個月，宋男請媒人來訂婚。有次宋男在夜市打了妹妹，後來又打了兩次，2024年6月妹妹要分手，宋男索要了1萬元（人民幣，下同）分手費，妹妹付了。

▲▼22歲女子遭前男友殺害慘死。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

該網友透露，7月17日凌晨4時許，「等我妹妹的爸爸出門殺豬，過了幾分鐘，他就出現在家門口，他發現開不了門，在家周圍轉了一圈，就在監控裡面消失了，6分鐘之後他出現在監控裡面很冷靜的開窗把手伸進門背後開鎖，然後進家裡面上樓殺人再下樓，不到3分鐘的時間他就出家門了。」

網友又表示，女方身中16刀，刀刀致命，「心肝脾肺全爛了，脖子一刀，還拿石頭砸我表妹的頭，根本就沒給她活命的機會」。

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