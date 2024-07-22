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泡麵界「辣個男人」為明星賽熱血應援 ！双響泡首次現場試吃　民眾讚：升級了

▲双響泡首次參與中職明星賽，派出「辣個男人」阿泡與6大職棒啦啦隊一起登台熱血應援，並在現場舉辦試吃，吸引大批民眾嚐鮮。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者胡至欣／採訪報導

中職明星賽熱鬧開打，不只場上精彩，場邊同樣有驚喜！泡麵界最紅的「辣個男人」熱血現身為賽事加油，成為觀眾席上的另類焦點；甚至跟著台灣6大職棒啦啦隊一起登台應援尬舞也難不倒他，顯然是有備而來！

▲▼泡麵界「辣個男人」為明星賽熱血應援 　　　雙響泡首次現場試吃　民眾讚：升級了！ 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼泡麵界最紅的「辣個男人」現身明星賽熱血應援。（圖／記者劉亮亨攝；以下同）

▲▼泡麵界「辣個男人」為明星賽熱血應援 　　　雙響泡首次現場試吃　民眾讚：升級了！ 。（圖／記者劉亮亨攝）

双響泡首次參與明星賽，除了派出阿泡與球迷互動炒熱氣氛，也在現場舉辦試吃活動；煮好的泡麵香味四溢、勾人食欲，吸引大批民眾嚐鮮。

▲▼泡麵界「辣個男人」為明星賽熱血應援 　　　雙響泡首次現場試吃　民眾讚：升級了！ 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲双響泡在明星賽現場舉辦試吃活動，吸引大批民眾嚐鮮。

試吃民眾：「我已經吃兩碗了！台式沙茶口味，有點辣辣的、微辣那種感覺，不錯吃！就是很特別的泡麵口味。」

試吃民眾：「我覺得麵好Q，然後湯頭好濃郁、好好吃喔！等下可以再吃一碗嗎？」

試吃民眾：「跟我以前吃到的不一樣，它吃起來麵體很Q、湯頭的鍋燒香氣很香。」

試吃民眾：「我覺得它整體來說升級了！很像我家外面賣的鍋燒麵一樣。」

麵體不再軟爛、湯頭更加好喝，改頭換「麵」的双響泡，口感味道都獲得消費者一致好評，成功扭轉過去對品牌的刻板印象。

▲▼泡麵界「辣個男人」為明星賽熱血應援 　　　雙響泡首次現場試吃　民眾讚：升級了！ 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲改頭換「麵」的双響泡，口感味道都獲得消費者一致好評。

現場完成指定任務，再免費拿限量好禮，有機會把明星賽周邊商品帶回家，有得吃又有得拿，難怪攤位前排隊人絡繹不絕；双響泡端出滿滿誠意，也為明星賽增添新話題。

▲▼泡麵界「辣個男人」為明星賽熱血應援 　　　雙響泡首次現場試吃　民眾讚：升級了！ 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼現場完成指定任務，再免費拿限量好禮。

▲▼泡麵界「辣個男人」為明星賽熱血應援 　　　雙響泡首次現場試吃　民眾讚：升級了！ 。（圖／記者劉亮亨攝）

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