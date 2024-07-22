3個月年終「行政妹喊裸辭」　爽缺一夕變了！親友勸：太可惜

▲原PO猶豫離職。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

不少公司都是給1-2個月年終，而一名女網友透露，她則是領3個月年終，從事行政一職，組上原本有兩位前輩姐姐會處理重要工作，無奈一位離職、一位去生產，等於重擔都變成原PO要處理，搞得她一度想裸辭，但親友都狂勸「大公司很難得，放棄太可惜」，讓原PO不知所措。

一位女網友在Dcard表示，目前在台北任職行政工作，3萬6000元周休二日、可請假、申請加班費，重點是年終有3個月，自認是「大家所謂很好的工作」，無奈最近工作上有了變卦，「缺點是其中一位行政姐姐離職了，另一位行政姐姐去生小孩。」

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等於原PO要扛起三人的工作量，要摸索各種雜七雜八的事項，以及應對很多主管和單位，甚至偶爾需代墊大筆的金額，巨大壓力讓原PO感到不堪重負，「知道自己能力很不足，其實不太配這份工作，每天都很焦慮！」

她哀喊，每天狂盯螢幕處理各種大小事，讓她覺得眼睛快要瞎了，甚至還冒出白髮，回到家後只想休息，假日也沒有力氣出門，甚至萌念離職的想法，算一算存款夠她休息個半年左右。

原PO進一步表示，以前在服務業工作，雖然薪水只有2萬8000元，但壓力卻遠遠小於現在的工作，而家人與朋友得知這狀況後，紛紛勸阻原PO離職，認為這是難得的工作機會，於是想求問大家看法，「我也還是有點怕辭了以後會後悔...這樣離職會不會太衝動？」

底下網友熱議，「找好下家再辭，不要裸辭，如果要繼續待，請公司補人」、「自己必須要墊大筆的金額這有點可怕」、「不要衝動辭職！建議先用請假，找到自己喜歡的工作再考慮是否離職」、「年終3個月是真的平均值以上」、「可以先去人力銀行看看，下一份打算找的職缺薪水跟作業內容，比較一下然後再想想」、「有人離職就請公司補人，自己扛三人的工作量幹嘛？薪水又不是三個人的份量」。