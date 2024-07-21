快訊／國家警報響！7縣市豪大雨特報　低窪防淹水

▲午後天氣不穩定，部份地區出現大雨 。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

國家警報響了！中央氣象署今（21日）下午4時23分針對台南市發布大雷雨即時訊息，持續時間1小時以上，低窪地區慎防淹水，並針對7縣市發布豪大雨特報，其中台南市為豪雨等級。

氣象署指出，台南市大雷雨持續時間至下午5時30分；請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

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▲台南市大雷雨即時訊息。（圖／氣象署提供）

氣象署表示，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日台南市有局部大雨或豪雨，嘉義至屏東地區及南投、雲林山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。

▲7縣市發布豪大雨特報 。（圖／氣象署提供）

氣象署預報員朱美霖指出，今天偏向東南風，中南部及恆春半島有間歇降雨；西半部清晨至上午有降雨，但降雨不是很明顯，今天各地大致偏向朗高溫炎熱，東南部、恆春半島、蘭嶼及綠島有間接降雨。

朱美霖表示，今、明天以午後雷陣雨的天氣型態為主，今天中南部、其他山區要留意午後陣雨，明天整體降雨型態跟今天類似，隨著凱米颱風外圍水氣接近，明天晚間東半部、北海岸有間接陣雨發生。

大雷雨即時訊息

影響時間：21日白天

＊警戒區域：台南市

豪雨特報

影響時間：21日下午至21日晚上

＊豪雨：台南市

＊大雨：南投縣山區、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、高雄市、屏東縣、恆春半島