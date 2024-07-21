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派系消長很正常　英系議員：小英總統沒聊到全代會

▲▼台北市議員洪健益。（圖／記者陳家祥攝）

▲台北市議員洪健益。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨21日舉行全國黨代表大會，前總統蔡英文因有其他行程安排未出席。針對派系消長，英系台北市議員洪健益說，「民進黨2年一次的黨職改選，絕對都會有所謂彼此投票消長的的情況，這是很正常的情況」；至於蔡英文有無討論到此事？洪肯定說沒有，「蔡總統卸任到現在，都沒有跟他碰過面，也沒有找我們開會聊天或茶敘，都沒有」。

針對此次全代會受到各界討論的派系消長，台北市議員洪健益說，投票的情況移動過程是很正常，「再強調一次，民進黨2年一次的黨職改選，絕對都會有所謂彼此投票消長的的情況，這是很正常的情況」。

至於前總統蔡英文未出席？洪健益說，昨天在媒體上講過，小英總統本身今天有安排一些事情，再來就是她卸任到現在，尊重賴主席也是賴總統，所以在這部分，她沒有參加黨職的選舉，「所以今天有安排自己的行程，沒有出席這次會議，沒有特別意思，請大眾不要隨意解讀」。

洪健益強調，現在目前黨內唯一支持的就是賴總統，主席也是黨內共同的主席，所以決對沒有外界所說的事情。

至於英系被歸為非親賴系統？洪健益表示，他自己長期以來都支持蔡英文，當然這情況，現在這時候沒有所謂親英系非親英系，只能說全部都是賴總統，也是賴主席、也是台灣派，所以大家都是共同支持民進黨，沒有所謂的系，「至於次團體是大家志同道合共同組織的次團體，絕對沒有所謂英系、賴系，都沒有，不用過度解讀」。

媒體追問，蔡英文是否有跟大家聯繫聊到全代會？洪健益說，「這我肯定，沒有」，第一，小英主席沒有參與黨務，然後她也沒有人和參選的動機、甚至於參選的報名，「這部分以目前來講，我長期在民進黨擔任公職將近20年，自從蔡總統卸任到現在，都沒有跟他碰過面，也沒有找我們開會聊天或茶敘，都沒有」。

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