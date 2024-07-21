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大陸 大陸焦點 特派現場

健身房打掃阿嬤3年苦練！　靠「超狂魔鬼身材」拿下健美冠軍

▲▼健身阿嬤姜淑梅。（圖／翻攝自潮新聞）

▲姜淑梅（右三）比賽現場。（圖／翻攝自潮新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

健身不分年齡身分，大陸浙江金華一名66歲的老太太近日獲得健身健美大賽上，壓過2、30歲的靚麗年輕女選手們，一舉拿下冠軍。而她是3年前才開始健身，過去主要是在丈夫健身時，負責在旁邊打掃衛生、準備健身餐等。

綜合陸媒報導，江蘇近日舉行第八屆世界奧賽之夜健身健美大賽上，66歲的姜淑梅化著濃妝、穿著旗袍、踩著高跟鞋閃亮登場，最終斬獲健康小姐組別第一名。

▼姜淑梅得獎畫面。（圖／翻攝自潮新聞）

▲▼健身阿嬤姜淑梅。（圖／翻攝自潮新聞）

姜淑梅的成功之路離不開71歲的老伴江憲，他是浙江小有名氣的「肌肉爺爺」，曾是一名保衛科工作人員，40歲開始健身，並於2001年開起了一家簡陋的健身房，來捧場的基本上都是他的好兄弟。

姜淑梅大部分時候充當的是江憲的「賢內助」，包括在健身房打掃衛生、準備健身餐、陪同外出比賽等。2020年兩人回到蘭溪，決定一起健身鍛鍊。

▼姜淑梅自信展現好身材。（圖／翻攝自潮新聞）

▲▼健身阿嬤姜淑梅。（圖／翻攝自潮新聞）

江憲為沒做過其他運動的妻子制定了由易到難的訓練計劃，從「一週三練」循序漸進至「一週五練」，看身體反應再繼續調整下一周的課程。

姜淑梅2022年開始負重抗阻力訓練。江憲自豪表示，「一開始上輕重量試訓，再慢慢一點點恢復。到現在，她槓鈴傳統硬拉能有80公斤、自由槓鈴深蹲能達70公斤，這在一般年輕女性健身者中算是厲害的了。」

▲▼健身阿嬤姜淑梅。（圖／翻攝自潮新聞）

▲夫婦二人合影。（圖／翻攝自潮新聞）

功夫不負有心人，66歲的姜淑梅拿下健康小姐組別第一名。賽後，江憲帶她吃了頓龍蝦作為獎勵，如今，夫妻二人回到了老家恢復了健身日常，「如果後面能有提升，我還會出去比賽的。」

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