「父癌末、母長腫瘤」17歲女高中生苦扛家計　社會局出手了

▲女高中生家中生活陷困頓，已積欠5個月的房租。（圖／翻攝臉書社團法人愛的延續公益協會）

圖文／CTWANT

桃園一名17歲女高中生小小年紀就要扛家中經濟重擔，令人感到心酸，因女高中生父親罹癌，母親又病倒在床，她也無力負擔沉重醫藥費，欠了數月房租，如今市府社會局已介入關懷。

社團法人「愛的延續公益協會」日前在臉書分享個案，女學生因父親罹患雙癌又是末期，母親脾臟長腫瘤，醫藥費要12萬元手術費，父親要去打零工。據了解，女高中生為了減輕家計，一放學就去打工，暑假狂排班，妹妹也在醫院照顧媽媽，母女合吃一個便當，而全家人三餐無法溫飽，房租也付不出，欠了5個月。

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▲只有在家裡沒人的時候，女高中生才敢躲在房間裡大哭。（圖／翻攝臉書社團法人愛的延續公益協會）

市府社會局於20日指出，18日已知女高中生有困難，進行家庭訪視盤點資源，積極提供協助。社會局也代表市長張善政致贈慰問金，也幫高中生母親申請醫療補助。

而社會局也幫高中生姊妹跟爸爸申請身障津貼及租屋補助，也會給2名女兒助學金，穩定生活，陪伴家庭度過難關。社會局呼籲，如市民家庭有經濟、失業、重病等，可致電本市1999或打分機，社會局會協助度過難過。

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