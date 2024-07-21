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男友「搶坐博愛座」不讓孕婦！她直呼丟臉想分手　兩派吵翻了

▲▼博愛座。（圖／記者曾筠淇攝）

▲女網友抱怨，男友愛坐博愛座又不讓座，讓她感到丟臉，也覺得無法再交往下去。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／柯沛辰報導

一名女網友近日發文抱怨，男友只要一看到博愛座空著，就會跑去坐，無論她如何使眼色暗示，男友都無動於衷，連遇到孕婦也假裝沒看到、繼續滑手機，讓她覺得很丟臉，最後兩人因此大吵一架，「男友說我太小題大作，還是大家覺得這真的沒什麼？」不料貼文一出，立刻掀起兩派大戰。

原PO在Dcard發文表示，她除非人不舒服，否則平常沒事不會去坐博愛座，因為她覺得「博愛座就是給真正有需要的人」，但最近和男友一起通勤上下班，發現對方會去坐空的博愛座，無論她如何使眼色，男友都會一副「又沒關係」的態度。

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原PO表示，有天一名孕婦剛好上車，儘管肚子還不是很大，但身上有掛吊飾明示，怎料男友明明有瞄到人，卻裝沒看到繼續滑手機，讓她當下火冒三丈，也覺得超級丟臉，當場把人拉起來讓座。

下車後，雙方大吵一架，男友回嗆「大家都這樣，又不是只有我！」、「反正那個孕婦肚子又不大！」、「你看別人有讓位嗎？！」讓她深感兩人差異太大，也無法再跟這種沒同理心的人交往下去，因此發文詢問大家看法。

網友們看完紛紛留言，「未滿座時隨便坐都行，但故意不讓座很有問題」、「博愛座一大問題是無法從外觀判斷一個人是否有隱性需求，你男友健康無虞還不讓座，完全沒有爭議了」、「沒有同理心的人很可怕，相信自私的事情不會只有在博愛座上」、「博愛座讓給需要的人不是義務，但是種美德，正義魔人固然不對，自私魔人一樣噁心，明明很健康，硬要佔著不給需要的人，就是無恥，沒什麼好狡辯」、「你那位裝瞎的男友可以考慮分一分，這年紀無法教化，這已經是三觀不合了」。

也有人持不同看法，「有位置就坐啊，就是你這種人，才會讓那些覺得博愛座是專屬座的人越來越囂張」、「座位是為人服務的，每一次一上捷運看到一群人圍著兩個空位置真的覺得很扯，走道擠得要死就為了空那一個位置」、「有需求的人可以適時開口表達，不是每個人無時無刻都在注意周遭，也不能總是等別人發現你的需求吧，需要就勇敢爭取」。

還有網友批評，「有需要位子開個口不難吧？又不是啞巴」、「要讓座就讓座，不用情緒勒索，也不用提美德，大家都有買票，讓座是心甘情願的，說難聽一點，你憑什麼要我讓座？」、「為什麼會感到丟臉？說穿了妳只是被道德綁架，妳希望自己表現出是有道德感的人，而妳也希望走在一起的人也有道德，因此也用道德綁架去綁架他」。

不過，也有人建議「彼此觀念不同無須勉強，更不必動怒，你可以選擇會讓座，也就是價值觀相同的人在一起，吵架真的大可不必」、「說白一點，任何一個位子都可以是博愛座，坐一般座位也可以禮讓」、「與其說有對錯，不如說價值觀不同」、「妳男友堅持不讓座是他的自由，妳接受不了而跟他分手也是妳的自由」。

 
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