不滿女乘客沒讓博愛座！特勤退伍阿北嗆：是男的我就打妳

▲一名自稱特勤隊退伍的中年黑衣男，在台鐵車廂飆罵未讓出博愛座給老翁的女乘客。（翻攝自臉書社團「爆料公社二社」）

圖文／鏡週刊

台灣大眾運輸博愛座再爆糾紛！昨（6月30日）台鐵浮洲開往樹林方向的區間車上，一名中年黑衣男子不滿博愛座上的女乘客沒讓位給白髮長輩，不斷在車廂內飆罵髒話，更放話說自己是特勤退伍，若對方是男生早就動手了，過程全被錄下。

這起糾紛發生在昨日傍晚尖峰時段，黑衣男不滿女乘客沒讓座給一旁站著的白髮老翁，便語帶髒字不斷問候對方長輩，即便老翁努力勸阻說也沒用，黑衣男仍持續朝女乘客輸出「MD…台灣是TMD生病了！」「我告訴妳！妳要是男生我就打妳！」「妳還TMD很淡定」、「看看妳TMD王八蛋！」

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儘管最後女乘客讓出座位，台鐵列車員也到場安撫，黑衣男仍不放過，嘴上不饒人繼續說「還給我笑？我特勤隊退伍的！」

影片被網友PO上臉書社團「爆料公社二社」，再度掀起博愛座存廢和世代對立的討論。

不過鐵路警察局台北分局表示，事件迄今仍未接獲報案，提醒民眾發現台鐵車廂內發生衝突糾紛，請保持冷靜並立即通報站務人員或鐵路警察協助。



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