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波特蘭「步行者天堂」人走得比車快　台灣僑胞讚：政策很前面

▲▼波特蘭打造完整友善的行人環境，並提供便捷的大眾運輸工具。（圖／記者蔡亞樺攝）

▲波特蘭擁有完善的行人環境，以及便捷的大眾運輸工具。（圖／記者蔡亞樺攝）

記者蔡亞樺／波特蘭報導

台灣惡劣交通環境常被形容是行人地獄，美國西部大城市波特蘭則有「步行者天堂」，寬敞人行道、自行車專用道，搭配多元便捷的大眾運輸工具，完善的步行環境，連台灣僑胞稱讚，政策走得很前面，即使有人批評交通亂得一塌糊塗，政府還是願意去做。

記者觀察，波特蘭市政廳附近一代的市中心道路，大眾運輸十分發達，不僅有密集的公車班次，輕軌電車穿梭在車道，甚至有共享自行車及電動滑板車相當普及，隨處可見到當地民眾搭乘使用。

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道路規劃也相當友善，人行道寬度至少劃設出5到8公尺的空間，寬敞平坦，每條道路一定都設有綠色鋪面的自行車專用道，配合各式專用號誌時相與標誌標線，將行人、單車族與車輛分流，充分實踐環保永續。

▲▼波特蘭劃設綠色鋪面的自行車道。（圖／記者蔡亞樺攝）

▲▼波特蘭打造完整友善的行人環境，並規劃綠色鋪面的自行車專用道。（圖／記者蔡亞樺攝）

▲▼波特蘭打造完整友善的行人環境，並提供便捷的大眾運輸工具。（圖／記者蔡亞樺攝）

波特蘭市政廳市政務委員Dan Ryan表示，所有交通會議都集中在行人安全，步行者和騎自行車的人在道路上安全非常重要，所以投入更多資金建立安全的騎行區域，汽車、巴士與自行車之間也設置保護措施。

波特蘭高雄姊妹市協會會長陳紀昭指出，波特蘭街區非常短，是有意設計的，讓行人在市中心漫步時有更好體驗，波特蘭保持街區不長，希望行人感覺自己走得比開車更快，減少駕駛的便利性，更願意步行到目的地。

▲▼波特蘭打造完整友善的行人環境，並提供便捷的大眾運輸工具。（圖／記者蔡亞樺攝）

▲波特蘭打造完整友善的行人環境，並提供便捷的大眾運輸工具。（圖／記者蔡亞樺攝）

「波特蘭在交通政策走得很前面。」陳紀昭舉例，當地政府花3億美金蓋一座橋，只有大眾運輸工具及單車、行人可以走，私家車不可以走，這個在別的地方可能沒辦法接受，波特蘭就願意去做，甚至是全美國第一個去做。

他說，波特蘭比較自由派、開放，雖然有人批評交通亂得一塌糊塗，花3億美金蓋一座橋卻不能解決交通的問題，但把行人、腳踏車跟大眾運輸工具擺在前面，波特蘭就做得到。

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