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熱到厭世！夏季居家整理的5個方法～連心情都打掃乾淨了

▲客廳,空間,整理,收納,居家。（圖／unsplash）

生活中心／綜合報導

天氣一熱看什麼都覺得厭世，家中堆積許多物品令人感覺煩躁，是時候好好地整理並進行斷捨離，除了要好好決定物品去留的優先順序，一些過季的物品也要趕快收起來！以下5個方法供大家參考，有助於在夏天保持一個清爽、自在的生活空間。

1.速速收起厚重顯熱的物品，維持環境視覺清爽：
光看都覺得熱的厚重棉被及地毯都該立刻清洗並好好收起來，一些冬季節慶才會用到的物品，如聖誕樹或過年擺飾等也都別偷懶，趕緊清除灰塵後通通收進櫃子裡。家中較大面積的桌面及窗台都要盡可能保持淨空，室內視線所及的地方維持清爽，環境也會比較通風不易悶熱。

2.以保留、捐贈和丟棄進行3大分類：
在面對每件物品時，問自己三個問題：「這件物品有多久沒用了？」、「它對我還有價值嗎？」、「它能否帶來快樂？」如果物品已經一年以上沒使用，很可能已經不再符合你現階段的生活了。整理時可保留那些經常使用的物品，捐贈狀況良好但自己不再需要的東西，送給其他有需要的人，最該丟棄的是那些已破損、不再適用或已過時的物品。透過保留、捐贈和丟棄的分類邏輯將更高效地進行整理。

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3.衡量物品的情感連結與實用性：
有些物品可能具有特別的情感價值，但如果僅僅是因為情感而留下所有東西，家裡仍會堆積如山。因此，建議只保留那些真正重要的紀念品，例如家庭照片或特別的禮物，其餘物品則建議根據實用性來決定去留。

4.分區、分階段整理：
不要試圖一次就要完成所有整理工作，這樣反而會讓人感到壓力山大而不想動。每天或每週集中整理一個小區域，例如衣櫥、書架或廚房抽屜。逐步完成各個區域的整理，不僅效率更高，還能獲得成就感。

5.評估環保、可持續性的生活方式：
整理過程中，要考慮未來如何減少物品堆積。購物時再三考慮是否真的需要，若有需要則選擇質量更好的商品，減少更新頻率，從而實現更加環保且可持續的生活方式。

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