搶看戰機！嘉義水上基地停車預約「半小時額滿」　民眾超崩潰

▲▼ 空軍嘉義水上基地８／１０開方參觀，停車預約網站半小時就爆滿。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義水上空軍基地將於8月10日開放民眾參觀，到時候除空軍全兵力展現，更是嘉義四聯隊升級接裝F- 16V後首次開放，還有F-16第9任特技教官展出飛行戰技成果，讓不少行迷及民眾相當期待，軍榮社臉書貼出停車預約，第一梯次20日上午8時線上開放，不到半小時就被搶爆，民眾填表才送出就發現額滿，相當崩潰。

▲▼ 空軍嘉義水上基地８／１０開放參觀，開放線上預約停車。（圖／翻攝軍榮月臉書）

因應空軍嘉義基地開放，民眾當天除了可以看到戰機全部升級接裝F-16V BLK20，以及空軍海鷗救護隊S70C直升機除役後改全新機型UH-60M黑鷹救護直升機。更可以享受空軍公益回饋邀請當地水上商圈將近百攤的在地美食。



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嘉義聯隊北段停車場：基地開放當日07:00 至 12:00 時，採 高乘載（3 位含以上）預約制，須提前至網頁申請車位，計 1,500 個汽車停車位，活動當日 12:00時後停車區開放現場排隊進入。



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停車預約網址：

https://forms.gle/LkZ736jyFMX5fJjWA

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停車預約採三階段，各階段開放500部停車預約。

7月20日08:00-7月24日24:00

7月25日08:00-7月30日24:00

7月31日08:00-8月03日24:00