陳履安妻兒爆掏空辭修高中　100萬交保

記者黃翊婷／綜合報導

前監察院長陳履安創辦的辭修高中日前驚爆校產遭掏空，陳妻陳曹倩、現任董事長陳宇慷（陳的兒子）、時任執行董事衛晉平皆受到約談，檢方訊後諭令陳家母子各以100萬元交保，並向法院聲押禁見衛晉平獲准。

▲辭修高中驚爆校產遭掏空。（圖／翻攝自辭修高中網站）

陳履安過去被稱為台灣政壇四公子之一，擔任過監察院長、國防部長、經濟部長等職務，不僅政治經歷豐富，在教育界、商業界也有不錯的成果，他創辦辭修高中，並擔任第一任校長。

然而，根據《自由時報》報導，辭修高中日前驚傳校產遭掏空，有400、500萬元校款流入陳履安的妻子陳曹倩的帳戶，陳妻、兒子陳宇慷被檢方諭令各以100萬元交保，時任執行董事衛晉平則被聲押禁見。

辭修高中2021年5月間曾被學生家長召開記者會爆料，長期合作疑似與學校執董「有關係」的黑心團膳廠商，學生午餐吃到有蟑螂的油飯、發霉的花椰菜，住宿生每天的早餐份量也很少，衛生品質很差，配餐的豆漿或紅茶每喝必拉，一餐80元卻讓學生吃不飽，餓到頭暈。

還有家長在該記者會上控訴，衞姓執行董事干涉校務，解約原本的營養餐食業者及學校廚房廚工，再從外委託廠商居間引薦食材，採購商回頭承包校內餐食的食材採購，然後另找自己人擔任學校餐廳要職，嚴重違反利益迴避原則。

當時教育局證實，有接獲陳情辭修高中午餐供應情形欠佳、餐廳環境不潔等問題，已組成專案小組入校調查，如有違法之處，將依照食安法、私校法規定嚴格處置。如今又被爆出校產遭掏空爭議，目前檢警已介入調查，後續發展仍有待進一步觀察。

▼學生家長2021年5月召開記者會的影片。