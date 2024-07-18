稱幼兒園性侵案「萬一小孩講錯」　教育局副局長鞠躬道歉了

記者李佳蓉／綜合報導

北市私立培諾米達信義幼兒園狼師毛畯珅涉嫌性侵多名女童案，引發社會公憤。北市教育局回應「萬一小孩講錯，是不是誣告？」讓民進黨發言人戴瑋姍痛批教育局規避自己調查之責。對此，副局長陳素慧今（18）出面回應，還原當時是媒體記者採訪該局回應的情況，說明時有其背景脈絡，並非指涉小朋友說謊，對於民眾觀感不佳鞠躬致歉。

▲幼兒園性侵案，北市教育局稱「萬一小孩講錯」，副局長陳素慧今鞠躬致歉。（圖／教育局提供）

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▲副局長陳素慧今鞠躬致歉。（圖／教育局提供）

面對教育局失言爭議，陳素慧回應，「還原當時媒體記者採訪本局回應的情況，主要是說明在111年7月通報案件，當時經調閱監視器查閱後查無異樣，於事證不足的情況下無法依法停聘，說明的時候是有其背景脈絡，並非指涉小朋友說謊，造成民眾觀感不佳深感抱歉。」

陳素慧同時也重申，公務人員皆依法行政，依據教育部衡酌該事件對幼兒安全的影響且衡平保障教保服務人員之工作權，本局依相關規定及證據進行查處，秉持勿枉勿縱的原則，守護兒童安全。

毛畯珅在2022年7月性侵多名女童，被害人數超過20人，狼師更拍攝600多部犯案影片，家長反映後園方隱匿未報，且長達一年的調查期間狼師未停職，仍持續犯罪，離譜過程讓北市府行政程序被質疑。對於北市教育局先前回應稱，「萬一小孩講錯，是不是誣告？」民進黨發言人戴瑋姍痛批，教育局規避自己調查之責，把此事推給無知的孩子，遮掩沒有實際調查的事實，這些大人在「供蝦毀？」台北市教育局要為此事負責。